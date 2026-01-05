瑞士酒吧火災40名罹難者身分全數確認 逾半數為青少年

警方指出，40名罹難者身分已全數確認，罹難者年齡介於14至39歲之間，且罹難者中有超過一半都是青少年。圖為民眾以蠟燭、花束悼念罹難者。（歐新社）

瑞士滑雪勝地克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）1間酒吧跨年夜發生致命火災，警方估計約有40人罹難和約119人受傷。目前警方已全數確認40名罹難者身分，罹難者年齡介於14至39歲之間，且當中有超過一半都是青少年。

綜合外媒報導，瑞士瓦萊邦（Valais）警方4日表示，他們已經確認這起瑞士近年來最嚴重災難中另外16名罹難者的身分。警方指出，40名死者中有26名是青少年，其中最小是1名14歲的法國公民和1名14歲的瑞士公民。

在40名死者中，有21人是瑞士公民、7名法國公民，6名義大利公民；其他罹難者來自羅馬尼亞、土耳其、葡萄牙、比利時，還有1名瑞士-法國雙重國籍人士，以及1名擁有法國、以色列和英國國籍的15歲女孩。

此次火災除了造成40人罹難，還造成119人受傷，其中有許多人嚴重燒燙傷。瑞士政府4日表示，目前已將35名患者從瑞士轉移至比利時、法國、德國和義大利等國就醫。

瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）4日表示，瑞士將於週五（1月9日）舉行全國哀悼日，屆時瑞士各地的教堂鐘聲將響起，並默哀1分鐘。

瑞士當地檢方認為，酒吧火災很有可能是因為插有「仙女棒」的香檳太靠近天花板所導致。警方4日表示，兩名經營這家酒吧的負責人因涉嫌過失殺人，目前正在接受調查。

