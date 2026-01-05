為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普：委內瑞拉新領袖若「不做正確的事」將有慘痛代價

    2026/01/05 03:21 中央社

    在美軍扣押委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普今天警告，若委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯不配合美方，將會「付出巨大的代價」。

    法新社報導，川普接受「大西洋月刊」（The Atlantic）短暫電話採訪時指出：「如果她（指羅德里格斯）不做正確的事，她將會付出巨大的代價，可能比馬杜洛（Nicolas Maduro）還要嚴重。」

    美軍於當地時間3日清晨攻擊委內瑞拉首都卡拉卡斯，轟炸軍事目標並將馬杜洛及其妻子帶往紐約，兩人面臨聯邦毒品走私相關指控。

    川普政府表示，只要包括開放美國投資委內瑞拉龐大原油儲備等華府目標能夠實現，願意與馬杜洛政府其他成員合作。

    川普發出警告之際，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已獲委內瑞拉最高法院和軍方確認為臨時總統。

    長期反對美國在海外進行國家建構和政權更替的川普昨天表示，美國將「治理」委內瑞拉。

    他今天告訴大西洋月刊：「重建或者政權更迭，你想稱它什麼都好，總比現在的狀況好。」

    「就委內瑞拉而言，重建不是壞事。這個國家已經爛透了，它是一個徹底失敗的國家，這個國家在各方面都是災難。」

    這位79歲共和黨籍總統也重申他常提出的要求，主張北大西洋公約組織（NATO）盟國丹麥自治領土的格陵蘭（Greenland）應該成為美國一部分。

    當被問到美軍在委內瑞拉的行動對格陵蘭發出何種信號時，川普告訴大西洋月刊：「他們要自己去理解，我真的不知道…但我們確實需要格陵蘭，絕對需要。我們為防衛而需要它。」（編譯：何宏儒）1150105

