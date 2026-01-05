美國突襲委國重啟「門羅主義」 對拉美國家與中國往來產生寒蟬效應

美國對委內瑞拉發動攻擊，重啟「門羅主義」，將對中國在拉丁美洲的影響力構成嚴峻挑戰，並對該地區與北京的往來產生寒蟬效應。圖為委內瑞拉總統馬杜羅（右）2023年9月訪問中國，會晤中國國家主席習近平（左）。（路透檔案照）

隨著美國總統川普下令對委內瑞拉發動攻擊，重啟「門羅主義」（Monroe Doctrine），分析家警告，中國在拉丁美洲的影響力面臨嚴峻考驗，並對該地區與北京的往來產生「寒蟬效應」。

美軍3日採取精準行動突襲委內瑞拉，逮捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，目前兩人被關押於紐約。川普在沒有提供選舉時間表的情況下表示，美國將治理委內瑞拉，並成為該國石油產業的主要勢力。

香港「南華早報」4日報導，這次攻擊是近40年來美國在拉丁美洲地區最直接的軍事行動，也是川普政府在強權競爭新時代中，重啟「門羅主義」的最新舉措。門羅主義是源自19世紀的政策，旨在警告歐洲強權不得干涉當時剛獨立的美洲國家。

美國長期以來將中國在拉美的存在，視為對其利益與安全的威脅。川普將重啟的門羅主義標籤化為「唐羅主義」（Donroe Doctrine），華府正採取激進手段，試圖扭轉中國在其「後院」的影響力。

在經濟、技術與安全領域競爭激烈的背景下，不排除美國會採取進一步行動來遏制中國在該地區的存在。上海復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指出，中美在第三國的競爭，尤其是川普高度重視的西半球，很可能變得更加複雜且激烈，競爭將更趨於直接。

趙明昊預期，華府將在第三國對中國施加更大壓力，範圍將超越經貿政策，延伸至技術與安全相關議題。他認為，這對中國在西半球的參與，包括「一帶一路」倡議相關合作，將產生重大影響，「除了基礎設施合作，包括金融合作在內的中美經貿聯繫，也可能受到波及。」

儘管北京近年透過基礎設施、貿易與技術投資，並與巴西等區域大國建立戰略夥伴關係，強化在拉美的影響力，但美軍對委內瑞拉的攻擊，已使該地區出現複雜反應。

智利表達「深切憂慮」，哥倫比亞則加強邊境防禦。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）批評美國的攻擊是對委內瑞拉主權的「嚴重冒犯」。

趙明昊表示，拉丁美洲國家可能會經歷一個重新平衡與中國交往及與美國關係的過程，「一些中小規模國家在面對華府壓力時，與北京打交道可能會採取更謹慎的態度。」這也顯示中美有必要針對潛在風險預先溝通，避免特定事件外溢影響整體雙邊關係。

北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建警告，這對中國與拉美國家的關係將產生負面影響，「中國首要考慮的是如何維護其在拉美的存在與利益。另一個關鍵問題是，所謂與美國的競爭敵對關係，將如何在該地區展開。」

崔洪建認為，如果華府將馬杜羅案視為第一記「警告」，可能會在整個拉美地區產生寒蟬效應。「在這種情況下，中國如何維持在該地區的投資，並維護多年來建立的關係，將成為北京的首要關注點。」

