為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    駐韓美軍阿帕契大隊撤編 引發兵力縮減疑慮

    2026/01/05 03:40 國際新聞中心／綜合報導
    駐紮在南韓平澤美軍基地的美國陸軍阿帕契攻擊直升機大隊，已於去年12月撤編，引發駐韓美軍兵力縮減的疑慮。（歐新社檔案照）

    駐紮在南韓平澤美軍基地的美國陸軍阿帕契攻擊直升機大隊，已於去年12月撤編，引發駐韓美軍兵力縮減的疑慮。（歐新社檔案照）

    一支駐紮在南韓平澤美軍基地的美國陸軍航空大隊，已於去年12月撤編（deactivate），即指特定部隊停止實際運用或解散。在川普政府推進調整駐韓美軍角色的背景下，此舉是否會導致駐韓美軍的淨減少，引發外界關注。

    南韓「朝鮮日報」報導，美國國會研究處（CRS）本月1日發佈的報告顯示，駐紮在平澤美軍基地韓福瑞斯營（Camp Humphreys）的5-17空中騎兵大隊（5-17 ACS），於2025年12月15日撤編。據悉，成立於2022年的5-17空中騎兵大隊成員約500人，負責運用AH-64E阿帕契攻擊直升機、RQ-7B影子無人機等。此番撤編是否意味著立即終止作戰，撤離相關部隊兵力與裝備等，目前仍不得而知。

    此外，在5-17空中騎兵大隊撤編次日，駐韓福瑞營的第2師團戰鬥航空旅（CAB）醫療後送部隊（MEDEVAC）也進行「重組」（restructured）。

    報導指出，川普政府戰爭部（國防部）正在推進陸軍航空戰力的結構改革，此番措施乃戰爭部長赫格塞斯指示的「陸軍轉型倡議」（ATI）一環，並非僅針對駐韓美軍，德州胡德堡（Fort Hood）等美國本土5座基地的空中騎兵大隊也悉數撤編。

    南韓政府正密切關注此次非活性化措施，是否意味著駐韓美軍兵力的淨減少。韓美兩國目前正就重新調整駐韓美軍的角色與責任、南韓政府擴大國防開支等進行「同盟現代化」協商，當前約2萬8500名的駐韓美軍規模被指有可能削減。

    CRS報告也援引「觀察家」言論明確指出，撤編1個空中騎兵大隊即為「戰鬥力的減少」（combat power reduction）。

    對此，南韓國防部僅表示，韓美在維持關於駐韓美軍戰力運用的緊密協商及合作體系的同時，確保穩固的聯合防衛態勢。

    2025年4月30日，赫格塞斯指示的ATI規定，對陸軍的兵力結構、部隊編制、指揮體系、整體航空戰力等進行大刀闊斧的重組，尤其在航空戰力方面，計畫對現有的有人直升機和空中騎兵大隊等進行縮編，由無人機等無人體系（UAS）取而代之。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播