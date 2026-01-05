李在明訪中拚外交 南韓民間對中好感度10年減一半

南韓媒體發佈的最新民調數據顯示，韓國人對中國的好感度已跌至10年前的一半，負面觀感則超過一半。（路透檔案照）

南韓總統李在明4日抵達中國訪問，晚間在北京舉行的旅中韓人韓僑座談會上表示，為了朝鮮半島的和平與統一，中國是無比重要的合作夥伴，強調中國在兩韓問題上扮演的角色重要性。然而，南韓媒體近日發佈的民調數據顯示，韓國人對中國的好感度已跌至10年前的一半，負面觀感則超過一半。

南韓《韓聯社》報導，李在明在致詞時表示，希望這次訪中能補足兩國關係中不足之處，成為使韓中關係正常化並進一步發展的出發點。他還特地提到，每年1月時，南韓人就會開始擔心2、3月來自中國的粉塵，但現在已經沒有這樣的情況，稱讚中國取得「相當大的發展」。

李在明說，去年11月是中國國家主席習近平時隔9年訪問南韓，不到兩個月就換李在明訪中，韓中領袖如此快速地互訪前所未見，「這也反映了雙邊希望在最快的時間內使兩國關係正常化的鄭重認知」。

李在明也提及中國在經濟方面的發展，與雙邊合作的可能性。他說，雖然中國在國際市場上與南韓競爭，但在新再生能源、生技、銀髮產業等許多領域仍有廣大合作空間。

《法新社》報導，李在明是6年來首位訪問北京的南韓領袖，此行距離中國日前在台灣周邊舉行大規模軍事演習不到一週。中國人民解放軍在演習中出動飛彈、戰機、艦艇與海警船隻，引發國際社會譴責，但首爾明顯未加入譴責行列，顯示李在明試圖在避免觸及台灣等高度敏感議題的同時，強化與中國的經濟關係。

南韓「朝鮮日報」與首爾大學合作進行的國民意識調查結果顯示，韓國人對中國的好感度應答率為12.9％，對比2015年調查時的23.1％，跌幅將近一半。而與2005年的好感度（39.3％）相比，20年間跌幅超過3分之2。

分析指出，2016年駐韓美軍部署「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德）後，中國以「限韓令」對南韓施壓、中國國家主席習近平管制言論自由並進入長期執政等，都導致韓國人對中國的好感度下降。而在本次調查中，「對中國不友好」的應答率為56.8％，超過半數；「極其不友好」的應答率為29.5％。

按照年齡層看，18至29歲對中國的友好度最低，僅約9％，亦即10人中有超過9人對中國的認識「低於平常」。30至39歲（9.4％）好感度也低於10％，70歲以上（16.5％）對中國的友好度最高。此外，40至49歲、50至59歲、60至69歲的好感度分別為13.2％、14.9％、13.5％。

按照理念傾向看，18.4％的「進步」傾向應答者對中國抱有好感，「保守」傾向應答者僅10.2％給予中國正面評價。

另一方面，過去10年間，針對美國、中國、日本、俄羅斯等4個國家，韓國人只對日本的好感度有所上升。「對日本友好」的應答率為25.4％，對比10年前（13％）接近翻倍。對美國的好感度從2015年的54.2％，略降至53.8％；對俄羅斯的好感度從11.6％降至9.9％。

在「民主主義的發展」方面，南韓國民給予最高評價的周邊國家是美國。在全體應答者中，29.1％認為美國是「完全的民主主義」，日本的比例為15.1％，中國（0.8％）和俄羅斯（0.5％）均不足1％。

