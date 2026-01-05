魯比歐：委內瑞拉不能繼續做為中國情報人員活動基地

美國國務卿魯比歐。（路透檔案照）

在美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）之後，美國國務卿魯比歐4日表示，若要改變美國與委內瑞拉的關係，必須先解決幾個重要問題，包括委內瑞拉不能繼續被中國、俄羅斯、伊朗、古巴和黎巴嫩真主黨情報人員拿來當成活動基地。

魯比歐接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時指出，委內瑞拉不能再讓幫派成員大量湧入美國，也不能再讓毒品透過委內瑞拉從哥倫比亞流入美國，更不能容忍委內瑞拉的安全部隊協助這些犯罪活動。



魯比歐說，委內瑞拉擁有全世界最多的石油資源，但這些資源卻落入美國對手的手中，完全沒有讓委內瑞拉人民受惠，反而被國內外的少數權貴瓜分和偷走，這種情況絕對不能再持續下去。

魯比歐強調，美國已經看到世界各地的對手，從非洲及其他大陸掠奪資源，但美國絕對不會讓這種事情發生在西半球。川普總統的國家安全戰略已經清楚表明，美國將採取實際行動來阻止這些事情發生，而且現在正積極執行中。

