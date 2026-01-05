委內瑞拉之後下個目標？ 川普點名拉美3國 重話要「他」小心點！

美國總統川普。（歐新社）

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，掀國際熱議。美國總統川普同日在佛州海湖莊園召開記者會，說明美軍這場行動始末，還點名了拉丁美洲3個國家，引發外界猜測。

綜合外媒報導，川普3日在宣告針對馬杜羅的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）成功的記者會上，相當直白的點名近期與他關係鬧得非常僵的哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro），「他正在製造古柯鹼，還把這些東西送進美國，所以他確實得小心點」。值得一提的是，川普這邊的「小心點」，措辭相當重，使用的是「watch his ass」。

同場記者會上，《紐約郵報》記者提問對古巴共和國主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）譴責這場行動有何回應時，川普直接批評古巴是個「失敗的國家」，但他不考慮對古巴採取進一步軍事行動，因為古巴會「自行衰落」，畢竟他們國內現在的情況已經非常糟糕。

此外，川普接受《福斯新聞》採訪時也提到另一個被視為「毒品大國」的墨西哥，川普稱他與現任墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）關係很好，但墨西哥實際上是毒梟在控制，講難聽點辛鮑姆無法掌控墨西哥，「襲擊委內瑞拉並不是要警告墨西哥，但對於這個由販毒集團掌控的國家，終究必須採取一些行動」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

