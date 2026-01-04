川普喊「治理」委內瑞拉！魯比歐：若不合作 準備多重制衡

美國國務卿魯比歐（左）表示，若委內瑞拉領袖做出「正確決定」，美國已準備好與他們合作。（法新社）

在美國發動大膽軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）4日表示，若委內瑞拉領袖做出「正確決定」，美國已準備好與他們合作。

魯比歐在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示：「我們將根據他們的所作所為來評判一切，我們將觀察他們的行動。」

他說：「如果他們不做出正確的決定，美國將保留多重的制衡槓桿。」

美軍特種部隊3日在一場動用戰機、直升機、軍艦和地面部隊的冒險行動中，在委國首都卡拉加斯逮獲馬杜羅夫婦。他目前被關押在紐約的拘留所，預計5日將因販毒和武器指控出庭受審。

川普喊可能投入「地面部隊」

魯比歐的言論似乎顯著緩和總統川普的驚人聲明；川普當時稱美國將「治理」委內瑞拉，而且不排除投入「地面部隊」。

相反地，魯比歐明確表示，華府準備嘗試與馬杜洛的副手、現任代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），以及其他內閣成員合作。

魯比歐說：「我們將觀察接下來的發展。我們將根據他們的實際行動做出評估，而不是根據他們在此期間的公開言論，在許多情況下也不是根據他們過去的所作所為，而是看他們未來的行動。」

馬查多接管政權？魯比歐只說「欽佩」

當被問到是否支持去年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）時，魯比歐僅表示對她感到「欽佩」，但沒有正面回應是否要求她或其政黨在2024年大選的候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）擔任臨時領袖。

魯比歐表示，美國希望避免陷入「國家轉型建設」（nation building）的泥淖，「整個外交政策體系都認為，每件事都像利比亞、伊拉克或阿富汗。這不是中東，我們在這裡的任務非常不同。」

魯比歐的言論與川普此前的聲明形成對比；川普曾說：「我們將留在那裡直到適當的過渡發生為止」，並表示他的內閣官員將負責管理該國。魯比歐則強調，美國將持續對委內瑞拉施壓，手段包括在加勒比海維持大規模軍事部署，以及實施石油出口禁運，「這讓我們能夠對接下來發生的事情發揮重大的槓桿作用」。

