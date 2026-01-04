為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    被指過度擴張 中國2025年鐵路投資仍達4兆創新高

    2026/01/04 21:48 中央社
    中國近年來對高鐵投資過度擴張造成營運虧損，2025年新通車的高鐵里程仍達2862公里。（法新社）

    中國近年來對高鐵投資過度擴張造成營運虧損，2025年新通車的高鐵里程仍達2862公里。（法新社）

    在中國近年來對高鐵投資被指過度擴張造成營運虧損下，中國國家鐵路集團今天表示，2025年中國全國鐵路完成的固定資產投資仍達人民幣9015億元（約新台幣4.04兆元），年增6%，創下歷史新高。其中，2025年新通車的高鐵里程仍達2862公里。

    綜合第一財經及界面新聞報導，中國國家鐵路集團今天召開2026年工作會議，公布上述數據。依這一數據，2021至2024年，中國鐵路固定資產投資依序分別完成7489億、7109億、7645億及8506億元。而2016至2020年間，除2020年僅7819億元外，其餘年份均介於8010億至8029億元之間。

    這項數據顯示，2025年中國全國新通車的鐵路里程為3109公里，其中高鐵占2862公里。而全國鐵路營業總里程因此達到16.5萬公里。

    北京社科院副研究員王鵬認為，2025年中國鐵路投資規模創新高，其戰略價值已超越單一基建範疇，成為「穩定經濟大盤的壓艙石」與「釋放內需潛力的催化劑」。

    儘管如此，香港明報日前報導，中國高鐵項目持續面臨巨大債務，截至2024年底，中國國家鐵路集團總負債達6.2兆元，負債率達63.52%，中國全境僅有京滬、京津、滬杭、滬寧、寧杭、廣深港高鐵等少數行經經濟發達、人口密集區的路線獲利，但這些路線的里程僅占全國高鐵總里程的5%。

    中國經營報2024年5月間報導，中國全國當時至少有26座高鐵車站因地點偏遠，導致週邊設施不足、客流量低而處於閒置狀態。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播