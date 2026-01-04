為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美出兵委內瑞拉掀入侵巴拿馬比較 兩大強人碰巧皆1/3落網

    2026/01/04 21:29 中央社
    美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（左圖），讓人想起1989年時美國入侵巴拿馬逮捕時任總統諾瑞嘉（右圖）事件，兩人都面臨毒品相關指控，都是在1月3日落網。（美聯社）

    美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（左圖），讓人想起1989年時美國入侵巴拿馬逮捕時任總統諾瑞嘉（右圖）事件，兩人都面臨毒品相關指控，都是在1月3日落網。（美聯社）

    美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，令各界回想起當年美國入侵巴拿馬逮捕時任總統諾瑞嘉，兩人剛好都在1月3日落網，都面臨毒品相關指控，以下是對兩起事件異同的比較。

    ●馬杜洛與諾瑞嘉皆涉毒 美認定反對派為合法政權

    美國本月3日對委內瑞拉發動攻擊，直接把委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）押送離境。兩人將被送往紐約，面臨毒品走私等罪名指控。

    在委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）被禁止參選總統後，反對派人物龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）代她出征。美國認定龔薩雷茲才是合法的國家領袖，馬查多則獲得諾貝爾和平獎殊榮。

    美國1989年在類似情況下入侵巴拿馬，逮捕時任領導人諾瑞嘉（Manuel Noriega）將軍。諾瑞嘉因涉及毒品相關指控而遭美方起訴。巧合的是，諾瑞嘉在藏身巴拿馬梵蒂岡大使館後，於1990年1月3日向美國投降，與馬杜洛同一天落網。

    美國當時也指控諾瑞嘉政權不具合法性，並且承認諾瑞嘉的競選對手恩達拉（Guillermo Endara）才是合法領導人。

    ●美國介入巴拿馬政權更替 委內瑞拉掌權情勢未明

    巴拿馬1989年5月舉行總統大選，美國扶持的恩達拉被視為勝選者，但諾瑞嘉宣告選舉無效，恩達拉在美軍基地宣誓就任總統。

    但尚不清楚委內瑞拉是否會有類似結果，川普表示，美國將接管委內瑞拉，直到能安全、適當地轉移政權。他還說，馬查多缺乏支持，無法領導委內瑞拉。

    ●美皆出兵掌控戰略資產 巴拿馬成功案例恐難複製

    美國全國公共電台（NPR）報導，分析人士指出，兩起事件中，美國都是動用武力以掌控西半球的戰略資產，即巴拿馬運河與委內瑞拉油田。

    儘管兩者有些相似之處，分析人士與前外交官認為，干預巴拿馬與委內瑞拉存在重大差異，並對後者可能的發展方向感到擔憂。

    入侵巴拿馬普遍被視為美國在拉美行動史上的一個成功案例。美國前駐巴拿馬大使費里（John Feeley）表示，1989年美國入侵對巴拿馬產生正面影響，建立了民主制度，實現自決，政權和平轉移，並帶動經濟起飛。

    國家安全顧問公司IBI Consultants總裁法拉（Douglas Farah）指出，占領委內瑞拉的難度遠高於干預巴拿馬。委內瑞拉人口是巴拿馬的7倍，土地面積大約12倍，委內瑞拉有山脈、叢林、海岸線，在缺乏有效部署情況下，接管該國豈非空談？

    ●美兩度軍事行動皆掀國際法爭端 聯合國角色受考驗

    聯合國對美國攻擊委內瑞拉並且逮捕馬杜洛一事「深感震驚」，並暗示此舉可能已違反國際法且樹立「危險的先例」。聯合國安全理事會預計將於5日開會討論此事。

    1989年，聯合國安理會多數成員投票譴責美國入侵巴拿馬，但美國行使否決權阻止決議通過。聯合國大會以75票對20票通過決議，認定此舉「嚴重違反國際法及國家的獨立、主權和領土完整」。

