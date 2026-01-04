為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    葉騰稱馬杜洛獨裁不值得同情 美國作法亦不正確

    2026/01/04 23:45 中央社
    有望接任荷蘭新任總理的葉騰表示，委內瑞拉總統馬杜羅是一名獨裁者，暴力政權不值得同情，然而美國的作法並不正確，可能為其他地區帶來高風險。（歐新社）

    有望接任荷蘭新任總理的葉騰（Rob Jetten）今天表示，委內瑞拉總統馬杜洛是一名獨裁者，暴力政權不值得同情，垮台對許多人而言是如釋重負，然而美國的作法並不正確，可能為其他地區帶來高風險。

    美軍特種部隊3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，拘捕馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦並押往美國紐約。

    有望在不久後成為荷蘭新任總理的民六六黨（D66）黨魁葉騰4日在個人社群平台X發布聲明指出，馬杜洛是殘暴的獨裁者並壓迫人民，暴力政權不值得任何同情。

    他說，馬杜洛將國家推向深淵，在選舉中落敗，卻仍非法掌握政權、阻撓和平的權力移交。不僅威脅委內瑞拉國內的安全，也對鄰國構成威脅。對於許多委內瑞拉人而言，馬杜洛的政權垮台無疑是如釋重負。

    葉騰表示，當前的關鍵是，委內瑞拉是否能夠自行實現穩定過渡到自由與民主的過程。國際社會必須提供最大的支持，因為委內瑞拉若持續不穩定，對整個地區具有重大影響。

    除了批評馬杜洛外，葉騰也在聲明中把矛頭指向美國，稱美國的作法並不正確。無論是轟炸首都卡拉卡斯、拘捕馬杜洛夫婦，以及接管一個國家的政權，都已經嚴重違反國際法。有了這樣的前例，將會對世界其他地區帶來極高的風險。

    他說，在美國採取行動之後，荷蘭與歐盟必須繼續堅守國際法秩序與尊重各國主權，未經聯合國授權的單邊干預與此背道而馳。當國家放棄國際法時，就會出現一個以強權凌駕於法治之上的世界。

    葉騰強調，目前的關鍵是降低衝突並致力於尋求和平解決方案，荷蘭與歐盟要為各種情境做好準備，包含地區穩定、加勒比海地區的安全空域，以及對當地公民的保護。

