川普稱「接管」委內瑞拉 國際法專家：會引發更多法律問題

美國總統川普在馬杜羅落網後，宣稱將暫時「接管」委內瑞拉，外界對此說法一頭霧水。（歐新社）

美國川普政府逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，並押送至紐約接受毒品恐怖主義控罪，甚至聲稱將「接管」委國，引發一系列涉及國際法和總統權力交織的特殊法律問題，外界對美國行動及其未來在南美國家行動的合法性也提出諸多疑問。

《美聯社》指出，此舉超越美國史上針對巴拿馬、伊拉克等獨裁政府採取的侵略性行動。美國聖母大學法學院教授、前助理檢察官古魯勒（Jimmy Gurule）直言，「這顯然是一起公然、非法的犯罪行為」。加州大學柏克萊分校法學教授、曾擔任布希政府伊拉克政策制定者的柳約翰（John Yoo）根據自己在伊拉克戰爭中的經驗表示，比合法性問題更重要的辯論尚未到來，推翻獨裁者很容易，確保向穩定的民主政府過渡才是「更難的部分」。

馬杜羅被捕的日期恰逢前巴拿馬總統諾瑞嘉（Manuel Noriega）落網36週年紀念日，這是美國1989年介入西半球事務的一個重要里程碑，當時同樣是入侵巴拿馬，以販毒罪名逮捕諾瑞嘉。然而，在巴拿馬，美國的國家安全利益直接受到威脅，包括在巴拿馬運河及美國公民和駐巴美軍事設施的安全。相較之下，美國國會從未授權美軍對委國進行任何軍事打擊或執法行動。

據了解，美國司法部曾尋求軍事協助以逮捕馬杜羅，而馬杜羅夫婦、兒子、2名政治領袖及1名被指控為國際幫派的領袖，已被紐約大陪審團起訴，罪名涉及恐怖主義、毒品及武器相關。美國司法部長邦迪表示，這些被告很快就會在美國境內法院，面臨美國司法的全面懲罰。然而，川普在記者會譴責委國「竊取」美國石油利益，並宣稱華府會奪回這些資源，並計畫「接管」委國一段時間，美國東北大學憲法法律專家保羅（Jeremy Paul）批評，「你不能說這是執法行動、又說我們現在需要治理這個國家。這完全不合理」。

美國國會共和黨議員普遍對逮捕馬杜羅的行動表示歡迎，認為這讓該地區擺脫1名負責毒品走私的領袖。但民主黨議員警告，川普此舉偏離法治原則，可能會為其他國家仿效開綠燈，例如中俄兩國。

據報導，美國國會有宣戰權，但總統是三軍統帥。過去，無論哪個黨派的美國總統均曾在任內採取軍事行動，並聲稱這些行動的範圍有限且符合國家利益。白宮幕僚長威爾斯去年也曾在受訪時表明，川普若要下令對委國採取「地面活動」，必須獲得國會同意，但這次國會並未先被知會。國際法禁止在國際關係中使用武力，僅有少數例外，包括獲得聯合國安全理事會授權或自衛行動。法律專家認為，走私毒品與幫派暴力屬於刑事犯罪，但並不符合發動合法軍事回應的國際武裝衝突標準。

美國哥倫比亞大學國際安全法專家華克斯曼（Matthew Waxman）分析，「單靠刑事起訴並不能授權動武以推翻外國政府，川普政府接下來可能會以自衛理論為依據」。此外，他也警告，控制委國資源會引發更多法律問題，包括委國石油的歸屬權。

