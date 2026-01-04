高市早苗曝新年超高壓行程 忙搬家、應對國際事件

日本首相高市早苗在社群媒體X發文，公開自己在跨年期間的繁忙行程，不僅搬了家、參加公務活動，還面臨接連不斷的國際安全與外交事件，讓外界一窺忙碌的首相生活，圖為她去年底參加東京證券交易所的最後一個交易日的畫面。（美聯社）

日本首相高市早苗今天下午在社群媒體X發文，公開自己在跨年期間的繁忙行程，不僅搬了家、參加公務活動，還面臨接連不斷的國際安全與外交事件，包括針對中國環台軍演接獲12次情勢通報，讓外界一窺忙碌的首相生活。

高市指出，自去年12月29日搬入首相公邸後，便在一大堆紙箱中展開新生活，每天出門時，都得翻箱找出包包和首飾等必需品，直到今天清晨才終於完成所有紙箱的拆箱與整理。她形容，從在眾議員宿舍組裝紙箱、打包、搬運到堆疊紙箱，全是體力活，導致手腳滿是割傷與瘀青。

就在整理行李的間隙，國際情勢卻接連緊張。高市透露，她在今天清晨6時左右小睡了一下，沒想到7時54分，北韓發射飛彈，她接獲首相秘書官來電後立即跳起來，下達指示並召集官邸危機管理中心的緊急應變小組，之後聽取報告，日本政府隨後向北韓提出嚴正抗議，防衛大臣小泉進次郎也隨即對外說明。

高市表示，搬家作業、公務行程，以及眾多國際事件，讓這個年末年初格外忙亂。

高市回顧，去年12月29日搬家當天，即接獲美國與烏克蘭領袖會談的相關報告；12月30日出席東京證券交易所的大納會（年終最後交易日）；12月29日至31日期間，針對中國在台灣周邊的軍事演習，共接獲12次情勢通報並發表政府談話。此外，31日獲知秘魯發生前往馬丘比丘的鐵路事故，造成2名日本人受傷，日本政府也即時掌握狀況並表達慰問。

進入新年後，元月1日上午，高市前往皇居，代表內閣向日皇、皇后及皇族成員致上新年祝賀，度過了一段幸福又光榮的時光。她透露，「下午終於開始拆箱，但中途還得準備老公的餐點、洗碗等，最後只拆了廚房、浴室、廁所等生活所需的幾箱物品。」

2日在準備年初記者會期間，臨時安排與美國總統川普電話會談。在與首相秘書官、正副官房長官、外務事務次官、國家安全保障局長等進行會議後，完成了電話會談及隨後的記者會。

3日發生美軍在委內瑞拉境內行動，抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的事件，高市指示相關部門確認並保護100多名日本僑民的安全。「接著直到今天清晨，通宵拆箱、收納還有洗衣服。」

她說，雖然今天一早還有北韓的事件，但在上午10時過後，接獲僑民皆平安的回報，終於鬆了一口氣。「老公到現在還餓肚子，接下來要準備一頓遲來的早午餐。」

高市也在貼文中感謝外務省、防衛省、內閣官房及首相秘書官等相關人員，在假期期間幾乎無休地投入工作，表示明天將前往伊勢神宮參拜，隨後召開年初記者會，宣告內政工作正式全面啟動，繼續加油。

