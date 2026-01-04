為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    撿回垃圾桶「丟棄食物」給頭等艙乘客 英國列車員下場曝光

    2026/01/04 23:17 即時新聞／綜合報導
    英國倫敦東北鐵路列車。（歐新社）

    英國倫敦東北鐵路列車。（歐新社）

    英國1名火車的服務人員，被指控把從垃圾桶撿回來的香腸捲，提供給頭等艙的乘客，而他事後卻聲稱自己只是「竭盡全力為顧客服務。」

    英媒《每日郵報》今（4）日報導，達菲（Peter Duffy）任職於倫敦東北鐵路公司（LNER），但他先前遭到同事指控，將從「垃圾桶」撿回來的香腸捲，拿給頭等艙的乘客，而被公司解僱。

    據報導，事發當時另1名列車組員表示，在食物送出去之前，曾聽到列車的廚房內傳出笑聲，並在發現廚房的垃圾桶是空的後，就馬上提出投訴，因為事前他被告知香腸捲已被丟棄、沒有存貨。這起事件發生於2023年5月7日，當天達菲與另1名列車組員，在一班從約克（York）出發的列車上服務，且有2名頭等艙乘客要求香腸捲。

    提出投訴的組員表示：「正在料理的服務人員告訴我們，香腸捲剛剛被丟進垃圾桶。幾分鐘後，香腸捲就送到了車廂，但等我把垃圾拿去廚房丟時，才發現垃圾桶是空的，裡面完全沒有香腸捲。」該名組員指稱，達菲是從垃圾桶中取回食物，再進行擺盤與加熱。

    根據監視器畫面顯示，達菲確實將已被丟棄在垃圾桶中的食物取回，接著由其同事送給乘客食用，而達菲卻稱，「自己是總為顧客付出超出本分的人。」基於涉嫌違反食品衛生規範，LNER公司對2人予以停職處分，並展開調查。

    服務員把香腸捲從垃圾桶裡撿出來的，並端給了顧客。示意圖。（彭博）

    服務員把香腸捲從垃圾桶裡撿出來的，並端給了顧客。示意圖。（彭博）

