名嘴讚馬杜羅「用華為讓美國無法監聽」 中、台網友狂嘲諷

美軍昨（3）日逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子並將其押送赴美，兩人預計明（5）日將於美國曼哈頓聯邦法庭受審。台灣名嘴賴岳謙過去一段談論並稱讚「馬杜羅使用華為手機可避免美方竊聽」的影片也隨著事件被網友翻出，在中國與台灣社群平台引發熱議。

美方昨（3）日凌晨發動境外突襲，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦並押送至美國紐約，隨著馬杜羅落網，馬杜羅早前力挺中國華為手機的影片也被中國網友翻出嘲諷，影片中顯示，馬杜羅曾於公開場合多次稱讚華為手機，並表示華為是他用過最安全的手機，「美國人也竊聽不了」，不會被任何國家監控或干擾。

除了馬杜羅本人，賴岳謙的舊影片也跟著在社群平台Bilibili上被挖出，賴岳謙當時稱，馬杜羅就是因為使用華為手機，所以「美方才無法監聽、拿他沒辦法」，還呼籲大家「為了保護自己國家的安全」，應效仿馬杜羅，使用華為產品，曝光後引發中國網友留言狂諷，「好，下一步手機就請馬杜羅代言」、「已經查過了，當地就那麼一個華為信號，準沒錯」、「聽說本來想打電話搖人的，結果彈出廣告耽誤了」。

臉書時事粉專「台灣佛克斯」也轉貼相關影片並吐槽，「最好笑的是這個Bilibili原影片下面連中共國的人都來朝聖笑賴岳謙，摳連喔」，台灣網友也在留言區狂酸，「要多低能就有多低能」、「馬杜羅就是看了你（賴岳謙）的影片，才不慌的」、「好好笑，他腦袋裝華為嗎？」、「講這種話的人智商不高，信這種話的人智商更低。」

