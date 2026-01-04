為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    名嘴讚馬杜羅「用華為讓美國無法監聽」 中、台網友狂嘲諷

    2026/01/04 22:09 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉總統馬杜羅（見圖）夫婦被逮捕後，台灣名嘴賴岳謙曾讚「馬杜羅使用華為」的影片也隨著事件被網友翻出，引發網友狂嘲諷。（法新社資料照）

    委內瑞拉總統馬杜羅（見圖）夫婦被逮捕後，台灣名嘴賴岳謙曾讚「馬杜羅使用華為」的影片也隨著事件被網友翻出，引發網友狂嘲諷。（法新社資料照）

    美軍昨（3）日逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子並將其押送赴美，兩人預計明（5）日將於美國曼哈頓聯邦法庭受審。台灣名嘴賴岳謙過去一段談論並稱讚「馬杜羅使用華為手機可避免美方竊聽」的影片也隨著事件被網友翻出，在中國與台灣社群平台引發熱議。

    美方昨（3）日凌晨發動境外突襲，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦並押送至美國紐約，隨著馬杜羅落網，馬杜羅早前力挺中國華為手機的影片也被中國網友翻出嘲諷，影片中顯示，馬杜羅曾於公開場合多次稱讚華為手機，並表示華為是他用過最安全的手機，「美國人也竊聽不了」，不會被任何國家監控或干擾。

    除了馬杜羅本人，賴岳謙的舊影片也跟著在社群平台Bilibili上被挖出，賴岳謙當時稱，馬杜羅就是因為使用華為手機，所以「美方才無法監聽、拿他沒辦法」，還呼籲大家「為了保護自己國家的安全」，應效仿馬杜羅，使用華為產品，曝光後引發中國網友留言狂諷，「好，下一步手機就請馬杜羅代言」、「已經查過了，當地就那麼一個華為信號，準沒錯」、「聽說本來想打電話搖人的，結果彈出廣告耽誤了」。

    臉書時事粉專「台灣佛克斯」也轉貼相關影片並吐槽，「最好笑的是這個Bilibili原影片下面連中共國的人都來朝聖笑賴岳謙，摳連喔」，台灣網友也在留言區狂酸，「要多低能就有多低能」、「馬杜羅就是看了你（賴岳謙）的影片，才不慌的」、「好好笑，他腦袋裝華為嗎？」、「講這種話的人智商不高，信這種話的人智商更低。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播