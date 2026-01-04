還敢嘴秋！馬杜羅去年嗆美「懦夫來抓我啊」 白宮PO片酸這1句

白宮釋出馬杜羅去年「嘴秋」要美國趕快抓他的影片。（圖翻攝自White House官方IG）

美國本月3日對委內瑞拉發動突襲，閃電活捉在委國長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發國際熱議。白宮今天（4日）還釋出馬杜羅去年「嘴秋」要美國趕快抓他的影片，狠酸一句「如果你不知道，現在你知道了」。

美軍3日凌晨對委內瑞拉發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），出動逾150架戰機轟炸委國首都加拉加斯（Caracas），生擒馬杜羅夫婦，一夜之間就讓這個極度親共的政權垮台，震驚國際政壇。據悉，美方搭載精銳部隊的直升機突入、機降到完成生擒馬杜羅的任務，僅費時30分鐘左右；更可笑的是，委內瑞拉先前宣稱可鎖定美F-22、F-35戰機的中國製JY-27雷達毫無作用，美軍趁夜偷襲都沒有預警。

請繼續往下閱讀...

白宮今天還在官方IG丟出馬杜羅去年8月公開對美國叫囂有種去抓他的影片，可以看到馬杜羅當時相當囂張的說「過來抓我啊！我在米拉弗洛雷斯宮（Ｍiraflores Palace，委內瑞拉總統官邸）等你啦！懦夫們，別讓老子等太久！」

如今他的囂張發言一語成讖，不到半年時間，美國政府在中央情報局（CIA）、特種部隊縝密策畫下，將馬杜羅生擒回美國。白宮官方IG留下一句「如果你不知道，現在你知道（下場）了（If you don’t know, now you know）」，狠狠吐槽了一番。貼文發出到現在已有超過1830萬人次觀看、上百萬人按讚。

馬杜羅被上銬押回美國。（圖翻攝自White House官方X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法