疫情期間任武漢市長 周先旺涉權錢色交易遭「雙開」

武漢肺炎爆發時擔任湖北省武漢市長的周先旺，今天被中共中紀委、中國國家監委官網宣布「雙開」。（圖擷自微博）

2019年底COVID-19疫情在武漢爆發時擔任湖北省武漢市長的周先旺，今天被中共中紀委、中國國家監委官網宣布「雙開」（開除中共黨籍和公職），並指他涉及權錢、權色交易且「生活腐化墮落」。在周先旺之前，疫情爆發時擔任中共湖北省委書記的蔣超良，也於去年10月被宣布「雙開」。

中共中紀委、中國國家監委官網提到，經中共中央批准，中紀委、國家監委對曾任湖北省政協副主席的周先旺，立案審查及調查其嚴重違紀違法的問題。

中紀委指控，周先旺「喪失理想信念，背棄初心使命」搞迷信活動；無視「中央八項規定」精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；違反組織要求，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔、職工錄用等工作中，為他人牟取利益並收受財物。

中紀委提到，周先旺廉潔底線失守，違規收受禮金，利用職權為親屬經營活動謀利，「搞權色交易」；不正確履行職責，造成鉅額國有資產損失風險；「生活腐化墮落，家風不正，對兒子失管失教」；公器私用，擅權妄為，「大搞權錢交易」，利用職務便利為他人在工程承攬、資金撥付等方面牟利，並非法收受鉅額財物。

中紀委說，周先旺嚴重違反黨內政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共18大後「不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理」。經中共中央批准，決定對周先旺開除黨籍處分，並由國家監委對他開除公職處分，且收繳其違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關，所涉財物一併移送。

2019年底COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在武漢爆發時，武漢市及湖北省官員被指應對不力，導致疫情迅速蔓延。其中，時任湖北省委書記蔣超良、湖北省長王曉東、武漢市委書記馬國強、武漢市長周先旺等4人更成為眾矢之的。此後，這4人分別轉任全國人大、政協及湖北省人大、政協職務。

上述4人中，蔣超良首先於2025年2月被指涉嫌嚴重違紀違法，遭中紀委、國家監委紀律審查和監察調查；同年10月進一步被「雙開」，所涉犯罪問題也被移送檢察機關；周先旺則是被查且被「雙開」的第2人。

