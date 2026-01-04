為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    瑞士酒吧大火奪40命！老闆「黑歷史」被翻出 曾因綁架、拉皮條入獄

    2026/01/04 22:03 即時新聞／綜合報導
    瑞士有酒吧於元旦發生40死百餘人傷的火災意外。（美聯社）

    瑞士有酒吧於元旦發生40死百餘人傷的火災意外。（美聯社）

    今年元旦，瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）的星座酒吧（Le Constellation），發生了一起造成40人喪生、119人受傷的重大火災，隨著當局調查，酒吧老闆的背景也跟著曝光，該名老闆曾因詐欺、綁架及非法拘禁等罪，入獄服刑過，早年更是惡名昭彰的皮條客。

    英媒《每日郵報》今（4）日報導，這起意外的酒吧老闆，為法國籍60多歲的莫雷帝（Jacques Moretti），而莫雷帝早就是法國警方熟知的頭痛人物。2005年，莫雷帝就涉嫌捲入發生於法國薩瓦省（Savoie）的綁架案件，並因此遭到監禁。

    據報導莫雷帝20年前，就涉及多起拉皮條的案件，亦牽涉一宗綁架與非法拘禁的案子，不過截至目前為止，莫雷帝的辯護律師尚未對相關爆料作出回應，且莫雷帝與40多歲的妻子潔西卡（Jessica Moretti），2人皆未遭到羈押，是在自由的狀態下配合司法調查。

    瑞士當局表示，若確實存在刑事責任，將針對過失縱火及過失殺人等罪，展開正式調查，而在此之前，這對法國籍夫妻尚未被正式起訴，所以可自由出入境。

