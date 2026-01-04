為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本新幹線新年變革 東海道新幹線將推包廂 山陽新幹線Kitty列車結束營運

    2026/01/04 19:10 編譯張沛元／綜合報導
    JR西日本山陽新幹線的Hello Kitty列車將於今年3月結束營運。圖為2018年6月30日，1列Hello Kitty新幹線列車在新大阪車站亮相。（美聯社）

    日本新幹線列車2026年將有若干變革，其中由東海旅客鐵道（JR東海）營運的東海道新幹線，預計從10月起推出睽違多年的全包廂式座位，至於行駛於西日本旅客鐵道（JR西日本）營運的山陽新幹線上的Hello Kitty列車，則將在3月份結束8年營運。

    JR東海社長丹羽俊介日前向媒體證實，10月1日起，將分階段在東海道新幹線（東京～新大阪）的列車上，推出睽違23年的全包廂式座位。

    東海道新幹線過去曾有列車提供包廂式座位，但稍後為擴大運量將列車座位統一後於2003年走入歷史；如今全包廂式座位回歸大復活，在於因應旅行目的多樣性。丹羽說，全包廂式座位的票價未定，但據信應該會比目前東海道新幹線最高等級的座位「綠色車廂」，還要貴得多。

    根據了解，東海道新幹線的全包廂式座位，將設在列車車廂連接處的空間；每列列車設有2個包廂，單人包廂與雙人包廂各一；全包廂式座位提供專用Wi-Fi網路、可單獨調整的照明以及空調。

    至於JR西日本的山陽新幹線（新大阪～博多）的Hello Kitty列車，將於今年3月正式結束營運。Hello Kitty新幹線列車始於2018年6月，目前車次為Kodama （こだま）842與849。

    JR西日本山陽新幹線的Hello Kitty列車內部裝潢從枕巾、窗簾到地板都有Hello Kitty。（路透檔案照）

