馬杜羅垮了 但主要盟友仍掌委內瑞拉大權

馬杜羅被送往美國後，委國副總統羅德里格斯目前執掌大權。（法新社）

美國總統川普下令逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後，委國將由誰執政充滿不確定性，目前暫由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任代理總統，這表明川普決定給羅德里格斯和其他馬杜羅的忠實擁護者第二次機會，而不是徹底推翻政權。不過，羅德里格斯表示，馬杜羅仍是委國唯一的總統，這顯示與馬杜羅分享權力的政治集團目前依舊保持團結。

《路透》指出，在馬杜羅被捕後，委國副總統羅德里格斯在最高法院下令後宣誓就職代理總統，且她已與美國國務卿魯比歐通話，引發外界揣測她將接掌政權。川普也表示，羅德里格斯已宣誓就任並願與華府合作，美方將和一群人一起治理委國，直到當地重回正軌。然而，羅德里格斯隨後與國民議會議長、內政部長、國防部長等官員在國家電視台露面，強調委國政府準備好要捍衛自己的國家，譴責美方做出野蠻的綁架行動，呼籲立即釋放馬杜羅及其妻子，並稱馬杜羅是委國「唯一的總統」。

羅德里格斯被許多人視為馬杜羅之後委國最有權勢的人物。她在3日的演說中也透露，如果她能夠鞏固權力，並且委國與美國能夠合作，雙方仍可保持「相互尊重的關係」，這或許能為兩國緩和關係提供一條途徑。分析指出，羅德里格斯和眾多官員集體亮相表明，與馬杜羅共同掌權的政治勢力尚未分崩離析，但這種團結能維持多久仍有待觀察。

令人困惑的是，華府幾乎沒有說明如何管理這個人口約3000萬的石油生產國，也尚未有明確的計畫在委國部署美軍或行政人員。一位美國官員向《彭博》表示，國務卿魯比歐將擔任領導政府的角色。另外，川普已暗示他非常關注委國的石油資源，稱美國將在「委國石油相關事務方面保持存在」，這可能意味美國能源巨頭雪佛龍及其他大型石油公司將發揮更大的作用。雪佛龍目前仍在委國營運，並獲得制裁豁免。

智庫「大西洋理事會」斯考克羅夫特戰略與安全中心副總裁兼資深主任奎尼克（Matthew Kroenig）表示，川普「本質上是在試圖透過軟硬兼施，來控制委國副總統及其身邊人士，以達到美國想要的結果。我們拭目以待」。川普在《紐約郵報》採訪時，似乎也證實這個策略，稱只要羅德里格斯「按照我們的意願行事」，美國地面部隊就沒有必要部署在委國。

委國數十年來飽受管理不善之苦，導致該國石油基礎設施遭到破壞，引發長期惡性通貨膨脹，並造成數百萬經濟和政治移民逃往鄰國和美國。美國此次襲擊引發委國政府的徹底崩潰，可能會造成更大的動盪。川普也警告，若委國不合作，美國可能會發動第二波攻擊，「委國所有政治和軍事人物都應該明白，發生在馬杜羅身上的事也可能發生在他們身上，而且一定會發生在他們身上，要是他們對委國人民不『公平』」。

