超人行程！高市早苗應對中共軍演、北韓射彈之餘 還得煮飯、洗碗...

日本首相高市早苗在跨年期間，不但有繁忙的公開行程，還得隨時應對國際情勢，與美國總統川普進行電話會談，還要忙著整理剛搬進首相官邸一堆東西，甚至還要準備丈夫的餐點。（路透）

新的一年伊始，上任後就持續維持超高支持率的日本首相高市早苗，今天（4日）在社群更新近況，可以看到她上週一（2025/12/29）搬進首相官邸後就非常忙碌，處理、應對中國圍台軍演、美軍突襲委內瑞拉、北韓射彈等國際事務之餘，她還得處理家事、幫行動不便的丈夫準備早午餐，超人行程令人佩服！

時常在X平台分享日常大小事與民眾拉近距離的高市早苗，今天發文更新近況，「自從上週一搬進首相官邸後，我每天都在堆滿紙箱的縫隙裡生活，出門前還得先找出裝包包、飾品等必需品的箱子。直到今天清晨，終於把所有紙箱拆完、整理好了。其實從 眾議院赤坂宿舍開始打包搬家，到搬運、堆疊沉重箱子，完全就是一連串的體力活，手腳都滿是割傷和瘀青。」

她接著提到北韓今天發射飛彈一事，「今天早上大約6點（台灣時間4日清晨5點）小睡了一下，沒想到7點54分（台灣時間4日清晨6點54分）左右北韓發射飛彈。我接到秘書官電話後立刻起床，發出指示，召集官邸危機管理中心的緊急應變小組。之後聽取報告，日本政府已對北韓提出嚴正抗議，小泉防衛大臣也召開了記者會。」

高市首相繼續分享搬家以來發生的事，「年末年初真的超忙，搬家、公務、國際事務一個接一個。上週一搬家當天，我還聽取了美國與烏克蘭領袖會談的報告。上週二出席了東京證券交易所的大納會。另外，從29日到31日，共12次接到中國在台灣周邊軍事演習的報告，日本政府也發布了相關談話。31日還發生秘魯馬丘比丘鐵路列車相撞事故，造成2名日本人受傷，在此向他們致上誠摯慰問。」

「元旦上午，我到皇居參加新年祝賀儀式，代表內閣向天皇皇后及皇族們致上新年賀詞，感到非常榮幸。下午才開始拆箱，但中途還得準備先生的餐點、洗碗等，只好先整理廚房、浴室、廁所等生活必需品，其餘暫時先放一邊。上週五準備年初記者會講稿時，突然安排了與美國川普總統的電話會談，和秘書官、正副官房長官、外務事務次官、國安局長等人開完會後，完成電話會談並簡短對記者說明。」

「週六，發生美軍攻擊委內瑞拉並拘捕馬杜洛總統事件，我立刻指示確認100多名日本僑民的安全。之後一直忙到今天清晨，通宵整理箱子、收納和洗衣。雖然一早還得處理北韓事件，但上午10點多收到報告確認委內瑞拉的日本人平安，總算鬆了口氣。現在先生還在忍著餓，我要去準備一頓晚點的早午餐。」

最後高市首相表示，「回想這個年末年初，真的發生了很多事情，尤其是外務省、防衛省、內閣官房以及首相秘書官們幾乎沒有休息，大家辛苦了，也非常感謝。明天將前往伊勢神宮參拜，並舉行年初記者會。內政工作也要正式啟動，加油！」

