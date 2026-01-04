好準！秘魯薩滿預言「川普2026除掉馬杜羅」 5天後竟成真

秘魯薩滿巫師在去年12月29日預言，委內瑞拉總統馬杜羅將在2026年被美國總統川普「除掉」，未料這項預言竟在5天後成真，驚人巧合掀起全網熱議。（圖擷取自社群平台「X」）

美軍3日凌晨對委內瑞拉發動軍事突襲，逮捕委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，並將2人押送至美國候審，引發國際關注。值得注意的是，一群來自秘魯的薩滿巫師（shamans）去年底預言馬杜羅將在2026年，因美國總統川普（Donald Trump）介入倒台，未料這項預言竟在5天後成真，驚人巧合掀起全網熱議。

綜合外媒報導，與委內瑞拉同為中南美洲國家的秘魯，有一群薩滿巫師每年年底都會齊聚首都利馬（Lima）海灘，藉由焚香、吹奏海螺等神奇儀式，來對新的一年國際情勢進行多項預測。去年12月29日，這群薩滿巫師進行大膽預測，直言委內瑞拉政局在2026年會出現「大變動」，並與美國爆發嚴重衝突，甚至恐引發第三次世界大戰。

其中一名薩滿巫師西蒙（Ana María Simeón）事後受訪表示，「我們祈求馬杜羅會下台，希望美國總統川普能夠除掉他，而我們也預見這些事情將在明年（指2026年）就發生」，他們除了預測馬杜羅必敗，還提到他將流亡海外且「不會被逮捕」，而這場年度預言儀式結束後5天，他們的部分預言成真，僅馬杜羅被逮捕這點與預言不符。

回顧秘魯薩滿巫師的過往預言紀錄，雖然他們曾預言前祕魯總統藤森（Alberto Fujimori）的死期等事件，但其預言並非總是成真，像是他們曾預言以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯恐爆發「核戰」，但雙方在2025年10月達成停火協議。另報導指出，這群薩滿巫師預言像俄烏戰爭這類的全球衝突，在2026年仍會持續進行。

A group of Peruvian shamans gathered on a beach in southern Lima to perform their annual New Year ritual, delivering predictions for 2026 that included the fall of Venezuelan President Nicolas Maduro and a serious illness for US President Donald Trump https://t.co/3k94IDkmgj pic.twitter.com/oVioJ3KWkn — Reuters （@Reuters） December 30, 2025

Shamans in Peru have shared their predictions for the upcoming year in an annual ritual. pic.twitter.com/8BXOZjNQcK — The Independent （@Independent） December 31, 2025

Peru’s shamans have revealed their predictions for 2026. Their annual forecasts focus on global events, though past predictions have had mixed results.



???? You can also explore how a growing wave of spiritual tourism is reshaping sacred ayahuasca practices in Peru… pic.twitter.com/juTTqLw190 — BBC World Service （@bbcworldservice） January 3, 2026

