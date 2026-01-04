好準！秘魯薩滿預言「川普2026除掉馬杜羅」 5天後竟成真

好準！秘魯薩滿預言「川普2026除掉馬杜羅」 5天後竟成真2026/01/04 20:17 即時新聞／綜合報導
秘魯薩滿巫師在去年12月29日預言，委內瑞拉總統馬杜羅將在2026年被美國總統川普「除掉」，未料這項預言竟在5天後成真，驚人巧合掀起全網熱議。（圖擷取自社群平台「X」）
美軍3日凌晨對委內瑞拉發動軍事突襲，逮捕委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，並將2人押送至美國候審，引發國際關注。值得注意的是，一群來自秘魯的薩滿巫師（shamans）去年底預言馬杜羅將在2026年，因美國總統川普（Donald Trump）介入倒台，未料這項預言竟在5天後成真，驚人巧合掀起全網熱議。
綜合外媒報導，與委內瑞拉同為中南美洲國家的秘魯，有一群薩滿巫師每年年底都會齊聚首都利馬（Lima）海灘，藉由焚香、吹奏海螺等神奇儀式，來對新的一年國際情勢進行多項預測。去年12月29日，這群薩滿巫師進行大膽預測，直言委內瑞拉政局在2026年會出現「大變動」，並與美國爆發嚴重衝突，甚至恐引發第三次世界大戰。
其中一名薩滿巫師西蒙（Ana María Simeón）事後受訪表示，「我們祈求馬杜羅會下台，希望美國總統川普能夠除掉他，而我們也預見這些事情將在明年（指2026年）就發生」，他們除了預測馬杜羅必敗，還提到他將流亡海外且「不會被逮捕」，而這場年度預言儀式結束後5天，他們的部分預言成真，僅馬杜羅被逮捕這點與預言不符。
回顧秘魯薩滿巫師的過往預言紀錄，雖然他們曾預言前祕魯總統藤森（Alberto Fujimori）的死期等事件，但其預言並非總是成真，像是他們曾預言以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯恐爆發「核戰」，但雙方在2025年10月達成停火協議。另報導指出，這群薩滿巫師預言像俄烏戰爭這類的全球衝突，在2026年仍會持續進行。
