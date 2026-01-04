馬杜洛被捕面臨司法審判 美國指控多項罪名一覽

美軍特種部隊在委內瑞拉突襲抓捕馬杜夫婦，美國司法部今天公布最新起訴書，指控他的多項罪名。（美聯社）

美國司法部今天公布最新起訴書指控被逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛領導一個「貪腐、非法政府」，而這個政府的運作仰賴於大規模毒品販運，且有數以千噸的古柯鹼流向了美國。

美軍特種部隊今天凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦兩人並押往美國紐約。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）隨後於社群媒體X平台發文說，馬杜洛及妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）很快就會在美國本土法院接受司法嚴懲。

馬杜洛面臨美國司法部諸多指控，美聯社概述他的相關控訴罪名。

●馬杜洛面臨毒品及武器指控罪名

馬杜洛夫婦、他們的兒子與其他3人一同被起訴。馬杜洛遭控4項罪名，分別是串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置以及串謀持有機槍和毀滅性裝置。

馬杜洛目前面臨的指控，跟2020年美國總統川普（Donald Trump）第一個任期間美方所提起的控訴相同。

目前尚不清楚馬杜洛和佛羅雷斯何時會首度在紐約曼哈頓的法院出庭。

●美方控馬杜洛讓「古柯鹼驅動的貪腐茁壯滋生」

起訴書控訴馬杜洛勾結「世界上一些最殘暴、最猖獗的毒販和毒品恐怖分子」，使數以千噸的古柯鹼流入美國。

美國相關當局指稱，西納羅亞集團（Sinaloa Cartel） 和阿拉瓜火車（Tren de Aragua）等勢力龐大且凶殘的販毒集團直接跟委內瑞拉政府合作，並將利益輸送給高層官員，以換取協助及保護。

起訴書寫道，馬杜洛「為了自己、其統治政權成員和家人的利益，使古柯鹼驅動的貪腐茁壯滋生」。

根據起訴書，美方當局指控馬杜洛及其家族為販毒集團「提供執法掩護和後勤支援」，導致2020年之前每年有多達250噸的古柯鹼經由委內瑞拉走私。

●還有收賄、下令綁架及謀殺的指控

美國控訴馬杜洛與佛羅雷斯下令綁架、毆打並謀殺「積欠他們毒品資金或是破壞他們販毒活動的人士」，起訴書指出，其中包含在委內瑞拉首都卡拉卡斯殺害一位當地毒梟。

佛羅雷斯也遭指控曾於2007年收受數以十萬美元的賄賂，且安排一名毒販與委內瑞拉緝毒當局的首長會面。

在一場貪腐的交易中，該毒販同意每個月向緝毒當局首長給予賄款，並為運送古柯鹼的每一趟航班支付大約10萬美元，以確保飛機安全。

起訴書提到，其中一部分的錢流向了佛羅雷斯。

