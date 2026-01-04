為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    委內瑞拉華商：中國使館通知當地中企暫時停業

    2026/01/04 18:31 中央社
    在美軍抓獲委內瑞拉領導人尼古拉斯馬杜羅後，人們在首都加拉加斯一家商店排隊購買食品雜貨，中國駐委內瑞拉大使館已通知當地所有中資企業暫時歇業。（法新社）

    在美軍抓獲委內瑞拉領導人尼古拉斯馬杜羅後，人們在首都加拉加斯一家商店排隊購買食品雜貨，中國駐委內瑞拉大使館已通知當地所有中資企業暫時歇業。（法新社）

    美國3日派兵突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，委國首都卡拉卡斯部分地區遭到美軍轟炸，情勢一度緊張。卡拉卡斯華人商會會長聶均常說，被轟炸地帶目前陷入停水停電，中國駐委內瑞拉大使館已通知當地所有中資企業暫時歇業，未來如何就聽大使館及僑社指令。

    羊城晚報報導，廣東恩平籍僑領聶均常表示，目前卡拉卡斯的中國僑民暫時沒有傳出人員傷亡。攻擊行動發生時，他聽到空中有飛機轟鳴聲，後來便聽到總統府附近有爆炸聲。

    聶均常說，他工廠裡有工人拍下了影片，畫面裡有5、6架直升機在委內瑞拉總統府上空盤旋。到當地時間凌晨4時多，委國副總統便發表講話，宣告全國進入緊急狀態。

    他提到，目前卡拉卡斯被襲擊的地方已經停電停水，居民生活上受影響比較大，而他已透過華僑商會的微信群呼籲僑民們儘量不要上街。

    聶均常提到，近日正值新年假期，美軍攻擊行動發生時，當地的很多中資企業都放假了。此後，中國大使館通知所有中資企業暫時不要開業，有什麼事就聽從大使館及僑社的指令。

    他說，委內瑞拉僑民都希望能平靜渡過此事，且都想要安心做生意。但未來這幾天都會受到影響，特別是交通出行會有較嚴重影響。

    根據報導，委內瑞拉華僑及入籍華人中，超過90%來自廣東，而這當中又有90%以上是恩平人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播