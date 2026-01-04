為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美生擒馬杜羅後想接管委國？「分贓集團」2000將領拒放手

    2026/01/04 17:09 編譯陳成良／綜合報導
    委內瑞拉內政暨司法部長卡貝尤，被分析家定調為馬杜洛政權中最暴力、不可預測的「頭號硬漢」。（歐新社檔案照）

    委內瑞拉內政暨司法部長卡貝尤，被分析家定調為馬杜洛政權中最暴力、不可預測的「頭號硬漢」。（歐新社檔案照）

    據《路透》報導，美國總統川普雖盛讚生擒委內瑞拉領袖馬杜羅（Nicolas Maduro）的行動「震撼且強大」，但這名獨裁者的倒下並未即刻終結其權力核心。分析家指出，馬杜羅留下的「分贓集團」（Cabal）依然掌握實權，且這套建立在貪腐、監視與軍事利益上的體系，讓美軍的治理計畫面臨嚴峻挑戰。

    情報頭子成絆腳石 1原因曝卡貝尤最危險

    目前各界焦點正鎖定在內政暨司法部長卡貝尤（Diosdado Cabello）身上。委國軍事策略家賈西亞（Jose Garcia）分析，卡貝尤是政權中最具意識形態、暴力且不可預測的人物。卡貝尤掌握著惡名昭彰的軍事情報局（DGCIM），該機構曾遭聯合國指控犯下酷刑與性侵等反人類罪。

    在美軍生擒馬杜羅後，卡貝尤於3日穿著防彈背心與頭盔出現在國家電視台，周圍環繞重裝守衛，下令情報單位持續逮捕「恐怖分子」。一名律師透露，雖然馬杜羅落網後有數十名將領嘗試接觸美方尋求免訴，但卡貝尤與其親信目前完全無意與美方達成任何協議。

    2000名將領分攤利益 軍事分贓結構盤根錯節

    委內瑞拉的權力穩固源於極度膨脹的將官體系。該國擁有約2000名將軍與上將，規模超過美軍的2倍。這些高階軍官不僅控制國家石油公司（PDVSA）的董事會，更壟斷了糧食分配、原物料貿易及邊境走私路線。一名參與調查的前美方官員直言，拆解政權不只是抓走馬杜羅，「必須同時移除不同層級的多名關鍵行為者，才能改變局勢。」

    副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）與她的哥哥（國會主席）、卡貝尤以及國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）在3日共同於國家電視台現身。羅德里格斯強調馬杜羅仍是委內瑞拉唯一的總統，顯示該權力集團目前仍維持團結。官員與分析家向《路透》指出，委國政權體系高度依賴文官與武裝部隊間的利益平衡，並由大規模監控與非法貿易利潤維持運作。

