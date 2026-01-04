為選舉合法性擦脂抹粉 緬甸軍政府大赦囚犯

囚犯家屬4日在仰光的仁盛監獄外等待親人因大赦而重獲自由時，高舉寫有囚犯姓名的大字報。（歐新社）

緬甸軍政府在緬甸脫離英國殖民統治獨立78週年的4日當天，赦免包括外籍人士在內的6100多名囚犯，另有其他獄中囚犯獲得減刑。目前並不清楚獲赦免出獄者中，是否包括民運領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）之類的政治犯；但批評人士說，軍政府此舉意圖洗白，欲藉此讓刻正進行中的大選更具合法性。

緬甸刻正舉行自2021年軍事政變以來的首場大選；這場大選分3階段投票，第1階段已於去年底舉行，當局宣稱軍方支持的「聯邦團結發展黨」（USDP）領先；至於2與第3階段投票，將於本月11日與25日舉行。

2020年，遭軍方軟禁多年的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（NLD），在選舉中大勝並上台執政；然此文人政府不久後遭軍方發動政變罷黜，翁山蘇姬也被控罪與入獄，NLD則被解散。

根據國營緬甸廣播電視台（MRTV），軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）赦免6134名囚犯；另一份聲明則說，有52名外籍人士也獲釋與被驅逐出境。目前尚無獲釋者的完整名單，不清楚是否包括政治犯。

無跡象顯示翁山蘇姬會獲釋

儘管有不少人犯家屬4日一早就聚集在專門關押政治犯的仰光仁盛監獄（Insein），但沒有任何跡象顯示現年80歲的翁山蘇姬會獲釋。翁山蘇姬此前遭定罪與判刑27年，目前正在服刑中。

1名因緬甸軍政府大赦天下而獲釋的囚犯（中），4日仰光的仁盛監獄外擁抱前來迎接他的家人。（歐新社）

