專家：美突襲逮捕馬杜羅 令獨裁者不安

美國派軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦後，一向力挺馬杜羅的中國已二度表態譴責美國。專家分析，美國對委內瑞拉的行動將「直接且負面」地衝擊中國在拉丁美洲的地緣政治利益。更有專家說，從古巴到北京的獨裁者們，「現在肯定比昨天感到更加不安」。

中國恐尋找委國原油替代來源

由於中國是委內瑞拉原油的最大買家，加上美國總統川普（Donald Trump）已宣布美國將治理委內瑞拉，有專家認為，中國將不得不尋找委國原油的替代來源。

南華早報報導，華府諮詢機構Pangaea Policy創辦人海恩斯（Terry Haines）表示，根據川普政府日前新發布的「國家安全戰略」來看，美國的整體目標就是要限制、遏制、削弱中國在拉丁美洲的經濟和地緣政治影響力，「無論是委內瑞拉、哥倫比亞、巴拿馬、阿根廷，還是南美或中美洲其他地區」。

海恩斯直指，美國對委內瑞拉的行動，將「直接且負面」地衝擊中國在拉丁美洲的地緣政治利益。此外，一個「曾經是中國盟友」的國家元首（指馬杜羅）遭到拔除，在伊朗甚至俄羅斯，都會引起強烈反應。

他並認為，投資人應該預料到，美國逮捕馬杜羅後，美中競爭的態勢也許有可能在短期內升溫。一旦發生，美國或許會對中國推出某種經濟反制措施，而中國則可能暫停採購美國大豆，甚至波及稀土供應問題。

泰晤士報報導，投資銀行Panmure Liberum首席經濟學家法蘭奇（Simon French）認為，中國是僅次於美國的全球第2大原油消費國，也是委內瑞拉原油最大買家。在美國這次對委國的行動過後，中國要如何確保委內瑞拉的原油供應？為此將不得不尋找替代來源。

諮詢機構歐亞集團（Eurasia Group）高級分析師、前美國駐瀋陽總領事館官員Jeremy Chan認為，北京可能會伺機利用巴西等拉丁美洲國家的恐慌情緒，煽動當地民眾對川普的反感。目前很難看到有任何國家會聯合起來，抵制北京這種做法。

Jeremy Chan表示，總的來說，「從哈瓦那（古巴）到北京的獨裁者們，現在肯定比昨天感到更加不安了」。

