優先確保日人安全 高市早苗：與國際合作恢復委內瑞拉民主

對於美國總統川普對委內瑞拉發起軍事行動，日本首相高市早苗今天透過社群平台X發文表示，她已指示優先確保日本國民的安全，並與相關國家保持緊密合作，積極因應。

歐洲對於美國這次行動的反應略有差異，歐盟主要國家態度趨於謹慎，但與川普關係密切的義大利總理梅洛尼支持這項軍事行動、稱其為「自衛行為」；日本與美國有同盟關係，其反應也受到矚目。

高市早苗在X發文表示，鑒於委內瑞拉發生的相關事件，她已指示政府相關單位將確保日本國民的安全置於最優先位置，並與相關國家保持緊密合作，積極因應。

她指出，關於委內瑞拉局勢，日本政府過去以來即一再呼籲，必須儘早恢復委內瑞拉的民主制度。日本一貫尊重自由、民主、法治等基本價值與原則。

她強調，日本政府將依循一貫立場，與包括七大工業國集團（G7）及區域內各國在內的相關國家密切合作，在全力確保日本國民安全的同時，持續推動外交努力，以促進委內瑞拉民主的恢復與局勢的穩定。

日本外務省今天也透過外務報導官談話發表類似的內容。談話中指出，因應此次事件的發生，外務省已設置相關聯絡室，並在日本駐委內瑞拉大使館成立當地對策本部，同時透過領事郵件及即時資訊發布等方式，展開確保日僑安全的相關措施。目前已與大多數滯留當地日本人取得聯繫，至今尚未接獲任何日本人受害的訊息。

