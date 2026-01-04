為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    哈利波特的「嘿美」在現實中「滅絕」了？ 瑞典官宣悲傷事實

    2026/01/04 18:38 即時新聞／綜合報導
    瑞典宣布，雪鴞在該國已成「區域性滅絕」動物。（美聯社檔案照）

    還記得風靡全球《哈利波特》主角哈利的忠實信差「嘿美」（Hedwig）嗎？如雪般潔白的羽毛，加上一雙明亮的琥珀金黃色大眼，可愛又充滿靈性，這隻寵物也是許多人認識雪鴞（Snowy Owl）的開始。不過北歐國家瑞典近日宣布令人悲傷的消息，就是雪鴞在瑞典已「區域性滅絕」！

    雪鴞別名為「北極貓頭鷹」、「白貓頭鷹」，原生於北極圈一帶，包括加拿大北部、格陵蘭島、俄羅斯、斯堪地那維亞北部，喜歡開闊、寒冷、少樹的地形，像是苔原或雪原。雪鴞是體型最大的貓頭鷹之一，有對非常醒目的黃色大眼睛，因全身雪白而得名，有些會帶黑色斑點，哈利波特的嘿美就是隻具備黑色斑點的雌性雪鴞。由於氣候劇烈變遷，雪鴞正面臨嚴峻的生存威脅，在部分國家已被列為區域性滅絕或瀕危物種。

    根據《歐洲新聞網》報導，瑞典官方上週宣布，曾被視為該國象徵性禽類的雪鴞，已經在瑞典完全消失，正式認定為區域性滅絕，這是該國近20年來首次正式「失去」一種鳥類。

    事實上在瑞典，雪鴞的繁殖一直都很不穩定，過去幾十年裡曾在瑞典北部山區見過幾百對雪鴞繁殖，但自2015年起就再也沒有新一代幼鳥出現。根據保育組織 BirdLife International調查，過去10年前從未觀察到任何雪鴞繁殖跡象，因此瑞典政府決定在2025年底官宣這個令人難過的消息。

