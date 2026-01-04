印尼國家公園耶誕船難 尋獲第2具遺體

印尼搜救當局4日發布的照片​​顯示，救援人員在印尼科莫多國家公園的帕達爾島附近海域，打撈起1具據信是去年12月26日遊覽船沈沒的罹難者之一的遺體。（美聯社）

持續搜尋在去年耶誕節之際遊覽船沉沒後失蹤的1名西班牙足球教練及其2名子女的印尼救援人員，4日尋獲第2具遺體，第3名失蹤者迄今仍下落不明。

印尼佛羅雷斯島（Flores）墨梅爾鎮（Maumere）的搜救辦公室主任拉曼（Fathur Rahman）說，救援隊在距離沉船地點約2公里的帕達爾島（Padar）附近，打撈起1具浮屍。

請繼續往下閱讀...

當局尚未確認新發現的遺體的身份，但據信就是此前在印尼東部科莫多國家公園（Komodo National Park）度假的1個西班牙家庭的失蹤成員之一。拉曼說，該遺體已被送往科莫多國家公園入口處城鎮拉布安巴佐（Labuan Bajo）的1家醫院判定身分。

去年12月26日晚間，西班牙瓦倫西亞足球俱樂部女足B隊（Valencia CF Women’s B）教練、44歲的馬丁（Fernando Martin），與妻子、4名子女、4名船員以及1名當地導遊遭遇船難，其所搭乘的船隻在引擎故障後沉沒。

事發後數小時，馬丁之妻與2人的1個女兒、4名船員與該名導遊獲救，但馬丁本人、2個兒子與1個女兒（分別9歲、10歲與12歲），下落不明。3天後，救援人員在距離沉船地點約1公里的塞萊島（Serai）北方海域附近，發現第1具遺體，據信就是12歲的失蹤女童。

拉曼說，西班牙政府與罹難者家屬都積極參與搜尋。西班牙駐印尼大使還在去年底致發函，正式請求持續強力搜尋。根據印尼法律，搜尋行動通常持續7天，但若有尋獲受害者的跡象或可能，則可延長。

4日是搜救行動的第10天，搜尋其他失蹤者的工作仍在繼續，動員超過160人，印尼警察與海軍也予以支援。科莫多國家公園名列是聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產，以崎嶇地形、純淨海灘與瀕危蜥蜴科莫多巨蜥聞名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法