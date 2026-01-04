為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    胡錫進支持中國籲美釋放馬杜羅 慘遭自家人狠批：怎不罵俄國侵烏

    2026/01/04 16:24 即時新聞／綜合報導
    中媒《環球時報》前總編輯胡錫進，支持中國外交部呼籲美方釋放馬杜羅，結果被自家網友圍剿。（彭博）

    中媒《環球時報》前總編輯胡錫進，支持中國外交部呼籲美方釋放馬杜羅，結果被自家網友圍剿。（彭博）

    美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，中國外交部今（4日）稍早要求美方放人，中媒《環球時報》前總編輯胡錫進也跟著發文支持官方做法，但旋即被中國網友痛斥怎不去罵俄羅斯入侵烏克蘭。

    胡錫進在微博表示，對於中國外交部呼籲美國立即釋放馬杜羅和夫人一事他相當支持，雖然川普不可能這麼做，但發出這樣的呼籲「是浩然正氣的國際道義」。

    胡錫進強調，現在連歐洲都要求美方尊重國際法，因此美國這次的做法無疑是惡劣的示範，讓國際法在大國強權面前更加脆弱不堪，這對所有希望保持獨立自主的小國、弱國都是壞消息。

    胡錫進文章下方旋即湧入大量留言，雖然有部分小粉紅也跟著高喊「支持國家立場」、「支持老胡」，但也有人砲轟「胡錫進，你為什麼不要求俄羅斯停止侵略？難道這不是你嘴裡的浩然正氣國際道義？」

    還有網友狠酸胡錫進之所以不指責俄羅斯，是因為「子不責父、親親相隱、優良傳統」，亦即把胡錫進當成「黃俄孝子」看待；1名微博用戶則感嘆好多烏克蘭兒童都被俄國抓走，中國卻沒有人為此發聲。

