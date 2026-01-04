為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    李在明抵中挺一中！ 1關鍵曝南韓成美日韓同盟「最弱環節」

    2026/01/04 16:31 編譯陳成良／綜合報導
    南韓總統李在明與夫人金惠景（左）4日抵達北京。李在明出發前重申「尊重一中原則」，引發地緣政治關注。（歐新社）

    南韓總統李在明與夫人金惠景（左）4日抵達北京。李在明出發前重申「尊重一中原則」，引發地緣政治關注。（歐新社）

    據《法新社》報導，南韓總統李在明4日抵達北京，展開為期4天的國事訪問。這是南韓領導人睽違6年首度訪華，時機極為敏感，因北京剛結束圍繞台灣的大規模軍事演習。儘管國際社會對北京軍演發出強烈譴責，但南韓政府始終不願加入譴責行列，這反映出首爾在經貿與安全保障間踩踏平衡木的尷尬處境。

    針對兩國關係，據《韓聯社》報導，李在明2日接受中國中央電視台（CCTV）採訪時明確表示，韓中建交時達成的共識至今仍是規範兩國關係的核心準則。李在明直言：「我本人也可以明確表示，南韓始終尊重一個中國。」

    此次李在明除了會晤習近平外，也將前往上海訪問大韓民國臨時政府舊址，並與三星電子等南韓科技巨頭高層共同出席商務論壇，爭取中方鬆綁長達10年的「限韓令」。

    專家分析：南韓成美日韓同盟「最弱環節」

    地緣政治層面，據《法新社》報導，南韓外國語大學教授姜俊榮分析，在美日韓三邊合作不斷加強之際，北京已將南韓視為其中「最弱的環節」。李在明此前針對日本首相高市早苗暗示可能軍事介入台海的言論表示，「選邊站只會讓緊張局勢惡化」，刻意與日方的強硬立場劃清界線。分析指出，李在明展現出不干預台海事務的姿態，旨在換取北京在經濟與北韓議題上的配合。

    安全議題方面，據《韓聯社》報導，就在李在明啟程赴中前數小時，北韓向日本海發射了1枚彈道飛彈。南韓總統府顧問魏聖洛指出，李在明計畫在週一（5日）會晤習近平時，討論中方在穩定韓半島局勢中的角色。結束北京行程後，李在明將轉往上海出席論壇，並與上海市委書記陳吉寧共進晚餐。

