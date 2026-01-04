伊朗抗爭已15死！哈米尼開綠燈鎮壓 1原因增強川普示警威力

伊朗抗爭已蔓延至全國25個省分。最高領袖哈米尼（見圖）發表強硬談話，將示威者定調為「暴徒」並下令安全部隊強力壓制，引發美國總統川普強烈示警。（美聯社檔案照）

據《美聯社》報導，伊朗爆發由經濟危機引燃的全國性抗爭，暴力衝突目前已造成至少15人死亡、逾580人被捕。面對一週以來動搖國本的騷亂，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）3日首度打破沉默，將示威者定調為受外國煽動的「暴徒」，並下令安全部隊「重挫其囂張氣焰」，此舉被國際社會視為全面清場的「綠燈」。

高齡86歲的哈米尼在電視演說中，指責以色列與美國是幕後黑手。他強硬表示：「對待暴徒毫無對話益處，必須讓他們付出應有代價。」這番言論讓原先主張對話解決的總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）立場瞬間被邊緣化，德黑蘭政權已正式轉向武力壓制。

就在哈米尼發出鎮壓令前，美國總統川普已於2日發出警告，稱若德黑蘭政府「暴力屠殺和平示威者」，美國將「前來救援」。

報導分析，1個關鍵原因增加了這番警告的實質威力：美軍剛在3日證實於南美洲生擒委內瑞拉獨裁者馬杜羅（Nicolas Maduro）。這項「說抓就抓」的跨國行動對德黑蘭產生極大震懾，伊朗官員隨即反嗆將鎖定中東美軍作為報復。

25省陷入混亂 聖城驚傳爆炸

此次抗爭規模已成為2022年「阿米尼事件」以來最大，核心動能來自伊朗貨幣里亞爾的幣值崩潰。目前抗議活動已觸及全國31省中的25省分，範圍超過170個地點。在什葉派聖城庫姆（Qom），官媒證實發生手榴彈爆炸事件、造成1名男子死亡，網路影片顯示該城街頭深夜燃起火光。

伊朗近期雖表示已停止濃縮鈾作業，試圖向西方釋放談判空間，但隨國內動盪加劇，情勢更加詭譎。川普與以色列總理納坦雅胡此前已共同警告，伊朗不得重啟原子計畫。專家分析指出，在里亞爾暴跌與美軍隨時可能介入的陰影下，德黑蘭政權正面臨數十年來最嚴峻的統治挑戰，哈米尼的強硬立場恐導致事態進一步激化。

