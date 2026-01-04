複製藏身處、安排線人潛伏...... 暗中籌備半年美國生擒馬杜羅過程曝光

馬杜羅（中）被逮捕後隨即押往美國紐約。（路透）

《華爾街日報》3日揭開美國發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）、生擒委內瑞拉總統馬杜羅夫婦的內幕，指美國情報人員去年夏末就開始追蹤馬杜羅的飲食、穿著、住所和出沒地點，並在馬杜羅核心圈安插線人，行動所需的一切準備工作在12月底就緒，但川普仍在觀望馬杜羅是否會主動交出權力。當川普認為外交途徑已無望時，他才批准這項行動。

據報導，幾個月來，川普總統及其高階顧問一直在暗示他們推翻馬杜羅的計畫，包括去年8月起在委內瑞拉近海集結軍艦、戰機和約1.5萬名士兵，轟炸機頻繁進行武力展示飛行，而美國情報人員也已潛入委內瑞拉境內。然而，當行動最終發生時，華府內部和卡拉卡斯都對這次行動的殘酷和速度震驚不已。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，馬杜羅的行動、住處、行蹤、飲食、著裝甚至寵物，美方都嚴密掌握。美國精銳部隊，包括美軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force），甚至複製一座與馬杜羅藏身處一模一樣的建築，反覆操演如何進入這間高度防守的住所。國務卿魯比歐、戰爭部長赫格塞斯、中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）和國土安全顧問米勒（Stephen Miller）定期會面，討論此次軍事行動。

在此期間，川普的顧問群對軍事行動的明智性爭論不休，有時公開發表相互矛盾的聲明，堅稱他們並非試圖推翻馬杜羅政權。軍方官員告訴川普，這項複雜任務中的任何失誤都可能導致令人尷尬的失敗。部份顧問更警告，即使將政權更迭描繪成打擊毒品的行動，也可能激怒川普的保守派支持者。然而，川普最終得出結論，在美國被起訴的馬杜羅必須接受審判，而他的支持者仍然會支持他的決定。川普要求將推翻馬杜羅的計畫嚴格保密，僅限少數高階顧問知曉，以確保行動「出乎意料」。

行動所需的一切準備工作在去年12月底就緒，但川普仍在觀望馬杜羅是否會主動交出權力。當川普認為外交途徑已無望時，他才批准這項行動。美方官員稱，美軍曾多次嘗試展開行動，包括在耶誕節和元旦當天，但這些嘗試都因天氣原因受阻，而且從美國本土基地飛往加勒比海的轟炸機、戰機和加油機也被命令返航。最後，川普將何時批准行動的決定權交給五角大廈。2日晚上10時46分，「絕對決心行動」正式啟動，川普向美軍表示，「祝你們好運，一路順風」，這則訊息隨後傳達給嚴陣以待的美軍部隊。

行動開始後，川普在佛州海湖莊園的臨時安全設施中，緊盯著這項他兩屆總統任期中最大膽的一次豪賭。在幕僚簇擁下，川普密切關注事態的進展，包括150架戰機從西半球20個地點起飛，抵達委內瑞拉首都，隨後美軍士兵攻入馬杜羅的臥室。與此同時，川普團隊也在監控著社群媒體網站Ｘ尋找任何提及「委內瑞拉」的內容。

當卡拉卡斯的太陽升起時，馬杜羅近13年的統治宣告結束。他戴著手銬、蒙著眼睛、身穿灰色運動服，被押上一艘美國軍艦前往紐約市，準備在長達5個小時的行動後，面臨毒品恐怖主義指控。接下來會發生什麼尚不明朗，因為美國可能要在委內瑞拉局勢動盪之際對其進行監管。

