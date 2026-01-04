日本20多歲青年人口 外國居民佔9.5％

日本20多歲青年人口中，外籍居民的比例已逼近10％。（歐新社）

《共同社》3日發布的1份政府數據分析報告顯示，截至2025年，外國居民將佔日本20多歲人口的9.5％，是2015年4.1％的2倍多。這凸顯在年輕人口不斷減少的日本社會福利體系中，外國居民可能扮演的重要角色。

據報導，根據居民基本登記冊的數據，在截至2025年的10年間，20多歲的外國居民增加68萬人，達到122萬人，而20多歲的日本人則減少103萬人，降至1164萬人。

依都道府縣劃分，群馬縣20多歲外國人的比例最高，達14.1％，其次是岐阜縣和茨城縣。包括東京、大阪和京都在內的其他9個都道府縣的比例也超過10％。隨著日本政府計畫從2027財年起的2年內接收約42.6萬名外籍勞工以填補勞動力短缺，這一比例可能還會進一步上升。

外國人不僅在勞動市場中扮演愈來愈重要的角色，在日本社會保障體系中也愈來愈舉足輕重。截至2025年，所有年齡層的外國居民將佔日本總人口的3％。

數據顯示，截至2025年6月底，外國居民中人數最多的國家是中國，約90萬人，其次是越南，約66萬人。

