抓捕馬杜羅爆爭議！憲法專家揭1關鍵：美國恐已對委內瑞拉實質開戰

美國白宮發布照片顯示，總統川普（前排中）於3日在佛州海湖莊園監控對委內瑞拉的軍事行動，隨行官員包含中情局（CIA）局長雷克里夫（左）、國務卿魯比歐（中立者）與白宮副幕僚長米勒（右一）。 （美聯社）

據《美聯社》報導指出，川普政府生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）並宣稱將直接「管理委內瑞拉政府運作」的舉動，已在法律界與國會掀起驚濤駭浪。多位憲法專家指出，這場深夜抓捕行動雖然精準，卻極可能涉及非法越權，更讓美國在未獲國會正式授權的情況下，與委國進入法律層面的「國際武裝衝突」。

聖母大學法學院教授古魯（Jimmy Gurule）直言：「這顯然是公然且非法的行為。」馬杜羅遭拘捕的日期，正好是巴拿馬前強人諾瑞加（Manuel Noriega）在1989年美軍入侵後投降的36週年紀念日。然而，哥倫比亞大學教授瓦克斯曼（Matthew Waxman）分析，當年入侵巴拿馬是為了因應運河安全與美國公民急迫威脅；反觀此次委國行動，國會從未授權任何軍事打擊或執法行動，被指越權核心關鍵在於行政權的過度擴張。

請繼續往下閱讀...

販毒定調武裝衝突 被指越權核心關鍵

法律專家揭端倪指出，川普政府在去年10月的一份內部備忘錄中，已先行將委國毒品集團定調為「非法戰鬥人員」，並宣稱美國正處於「武裝衝突」狀態。前空軍律師施密特（Michael Schmitt）指出，法律上這已觸發國際武裝衝突，即大眾口中的開戰狀態。民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）對此表達強烈不安，重申：「川普計畫接管委內瑞拉的想法，應讓所有美國人感到恐懼。」

石油所有權歸屬 成最大法律炸彈

隨著川普承諾將利用委國石油收益支付重建成本，專家提出了「石油所有權歸屬」這顆法律炸彈。瓦克斯曼指出，強行接管他國資源將開啟難以預料的訴訟。參議院目前預計於下週表決一項跨黨派「戰爭權力決議案」（War powers resolution），旨在封鎖川普在未獲國會授權下動用武力。雖然國務卿魯比歐（Marco Rubio）強調突襲性質無法預先告知，但行政權與立法權之間對於總統權力邊界的攻防，已達數十年來最激烈程度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法