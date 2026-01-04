馬杜羅被逮舉世震驚 中國網友暗示川普「處理一下」引熱議

中國「牆內」網友在社群留言暗示川普「處理習近平」，引發熱議後該留言被刪。圖為馬杜羅（左）2023年9月訪中。（美聯社資料照）

伊朗因為經濟問題引爆示威抗議活動，政經局勢動盪，美國總統川普2日已表明伊朗若殺害抗議者，美國將會干預，加上3日美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，美國對於獨裁政權的果斷應對手段引起討論。而中國網友在社群上似乎也有意無意暗示川普「來幹活」，牆外中國網友則是直言「習近平瑟瑟發抖」。

YouTube頻道「誤人子弟」在「Dylan看中國」系列影片中提到川普對伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）下最後通牒，以及馬杜羅被抓一事，等同於一次幹掉兩個「中國人民的好朋友」。而他觀察到有中國「牆內」網友針對相關新聞事件留言：「老特，有個大活接不接！」甚至獲得1.2萬個讚。

此留言似乎在暗示川普對中國國家主席習近平動手，許多中國網友也在底下留言：「如果老特這大活幹成功了，一定名留青史」、「這活接了，要是成功了，絕對超越華盛頓。」、「特：你們都不動我怎麼幫？」YouTuber「Dylan」強調：「這個大活具體上是指什麼，我不說大家應該也都知道。」且事後這則1.2萬個讚的留言串也直接不見。不過也有其他網友留言：「如果……我是說如果，老特先生會來幫忙嗎？」、「老美在為打大boss做準備呢，先把這些小東西收拾差不多就是大的了，估計用不了多久。」、「我想一下順序，伊朗、古巴、白俄」。

在X平台上經營「李老師不是你老師」的旅義華僑作家李穎3日也陸續分享關於美國逮捕馬杜羅的相關消息，引起許多網友熱議：「美國用實際行動證明，咬人的狗不叫」、「習又少了一個好哥們」、「阿川順道來趟北京吧」、「咱們偉大的習主席以後怕是連二環路都不敢出了」、「可惜不是尼」、「幹壞事的小夥伴又倒了一個，習近平咬著小手絹哭了。」還有網友貼出習近平2年前與馬杜羅握手的照片，並稱「往事不堪回首，包子瑟瑟發抖」。

