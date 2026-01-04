英法聯手轟炸敘利亞 炸毀伊斯蘭國地下武器庫

英國皇家空軍與法國空軍3日進行聯合行動，空襲敘利亞境內一個疑似曾被恐怖組織「伊斯蘭國」使用過的地下武器庫。（路透）

英國國防部3日發表聲明指出，英國皇家空軍與法國空軍3日進行聯合行動，空襲敘利亞境內一個疑似曾被恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State）使用過的地下武器庫。

英國國防部發表聲明指出，英軍在經過縝密地情報分析後，在敘利亞古城帕米拉（Palmyra）以北的山區中發現一處地下設施，該設施曾被「伊斯蘭國」占用，極有可能用於存放武器及爆裂物，且週邊地區並無任何平民居住。因此英軍「颱風FGR4」（Typhoon FGR4）戰機在3日晚間在「航海家」（Voyager）空中加油機支援下，與法國軍機共同轟炸該設施。

英國國防部表示，「颱風FGR4」戰機投下「鋪路四型」（Paveway IV）精準導引炸彈，攻擊通往地下設施的多處出入口隧道，初步跡象顯示目標已被成功打擊，且此次空襲未對平民造成任何風險，且所有英軍戰機都平安返航。

國防大臣希利（John Healey）表示，此次行動展現英國領導力，以及英國與盟友並肩前行的堅定決心，致力於徹底遏止「伊斯蘭國」在中東有死灰復燃的機會。

