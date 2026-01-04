為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普陷殖民式豪賭！他揭1關鍵：委內瑞拉恐淪第2個伊拉克

    2026/01/04 11:45 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普（右）與中情局（CIA）局長雷克里夫（左）3日在佛州海湖莊園監控美軍對委內瑞拉的軍事行動，確保生擒馬杜羅的任務順利執行。（美聯社）

    美國總統川普（右）與中情局（CIA）局長雷克里夫（左）3日在佛州海湖莊園監控美軍對委內瑞拉的軍事行動，確保生擒馬杜羅的任務順利執行。（美聯社）

    據《華爾街日報》報導，美軍特種部隊於3日凌晨突襲生擒委內瑞拉領袖馬杜羅（Nicolás Maduro）後，總統川普隨即在海湖莊園發表震撼性言論。他明確表示，美國將在不確定的過渡期內直接「管理」委內瑞拉，並宣稱將動用該國數十億美元的石油收益進行重建。這項被視為「殖民式豪賭」的權力接管，正讓美國陷入嚴重的治理風險。

    川普向媒體表示：「我們將管理這個國家，直到我們能夠進行安全、適當且明智的過渡。」他強調，美國的目標是為2800萬委內瑞拉人民帶來自由，但具體的交接時程與細節均模糊不清。

    專家揭端倪指出，川普意圖透過美方主導的行政體系直接運行委國，而非立即移交給當地民主派，這種「委任統治」傾向引發美國國內與區域盟友的劇烈震盪。

    針對川普的表態，馬杜羅的副手羅德里格茲（Delcy Rodríguez）隨即率領軍方將領召開記者會，痛批美軍生擒行動是「野蠻行徑」。羅德里格茲高喊：「我們絕不再做奴隸，絕不再做任何帝國的殖民地。」這顯示馬杜羅殘餘的10萬大軍與武裝組織正形成統一戰線，準備反擊美方的接管布局。

    川普放話二波行動 傳擬派地面部隊

    為因應委國殘餘勢力的抵抗，川普已公開放話，美軍隨時準備執行「第二波行動」以完全奪取控制權。雖然國防部目前尚未正式對國會要求額外預算，但川普已將「地面部隊」（Boots on the ground）列為國安團隊包括國務卿魯比歐（Marco Rubio）在內的討論重點。

    治理泥淖 恐重蹈伊拉克覆轍

    美國政壇對此表達高度憂慮。民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）痛批，川普在缺乏詳細治理計畫下推翻領袖，正讓美軍重蹈伊拉克戰爭的覆轍，「美軍不該再被送入不必要的衝突火坑」。

    專家指出，委內瑞拉領土面積約為加州的2倍，且內部充斥哥倫比亞游擊隊與毒梟集團，一旦川普的「管理計畫」引發游擊戰，美軍恐被拖入漫長且耗資巨大的內戰泥淖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播