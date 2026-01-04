川普陷殖民式豪賭！他揭1關鍵：委內瑞拉恐淪第2個伊拉克

美國總統川普（右）與中情局（CIA）局長雷克里夫（左）3日在佛州海湖莊園監控美軍對委內瑞拉的軍事行動，確保生擒馬杜羅的任務順利執行。（美聯社）

據《華爾街日報》報導，美軍特種部隊於3日凌晨突襲生擒委內瑞拉領袖馬杜羅（Nicolás Maduro）後，總統川普隨即在海湖莊園發表震撼性言論。他明確表示，美國將在不確定的過渡期內直接「管理」委內瑞拉，並宣稱將動用該國數十億美元的石油收益進行重建。這項被視為「殖民式豪賭」的權力接管，正讓美國陷入嚴重的治理風險。

川普向媒體表示：「我們將管理這個國家，直到我們能夠進行安全、適當且明智的過渡。」他強調，美國的目標是為2800萬委內瑞拉人民帶來自由，但具體的交接時程與細節均模糊不清。

請繼續往下閱讀...

專家揭端倪指出，川普意圖透過美方主導的行政體系直接運行委國，而非立即移交給當地民主派，這種「委任統治」傾向引發美國國內與區域盟友的劇烈震盪。

針對川普的表態，馬杜羅的副手羅德里格茲（Delcy Rodríguez）隨即率領軍方將領召開記者會，痛批美軍生擒行動是「野蠻行徑」。羅德里格茲高喊：「我們絕不再做奴隸，絕不再做任何帝國的殖民地。」這顯示馬杜羅殘餘的10萬大軍與武裝組織正形成統一戰線，準備反擊美方的接管布局。

川普放話二波行動 傳擬派地面部隊

為因應委國殘餘勢力的抵抗，川普已公開放話，美軍隨時準備執行「第二波行動」以完全奪取控制權。雖然國防部目前尚未正式對國會要求額外預算，但川普已將「地面部隊」（Boots on the ground）列為國安團隊包括國務卿魯比歐（Marco Rubio）在內的討論重點。

治理泥淖 恐重蹈伊拉克覆轍

美國政壇對此表達高度憂慮。民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）痛批，川普在缺乏詳細治理計畫下推翻領袖，正讓美軍重蹈伊拉克戰爭的覆轍，「美軍不該再被送入不必要的衝突火坑」。

專家指出，委內瑞拉領土面積約為加州的2倍，且內部充斥哥倫比亞游擊隊與毒梟集團，一旦川普的「管理計畫」引發游擊戰，美軍恐被拖入漫長且耗資巨大的內戰泥淖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法