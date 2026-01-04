斬首馬杜羅後變臉！川普冷落委國女神 1關鍵曝馬查多已出局

委內瑞拉反對派領袖馬查多曾被視為推翻獨裁後的民主希望，但在美軍生擒馬杜羅後，川普卻公開表態她不具備領導支持度，暗示其已在權力布局中出局。（法新社檔案照）

據《法新社》報導，美軍於當地時間3日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），出動超過150架戰機轟炸委內瑞拉首都，成功生擒左翼領袖馬杜羅（Nicolas Maduro）。就在馬杜羅身價5000萬美元（約新台幣15億6870萬元）的項上人頭落網之際，川普卻對委國反對派女神馬查多（Maria Corina Machado）降下政治冰霜，1關鍵言論直接透露馬查多在川普的戰略布局中已經「沒戲了」。

川普冷落民主女神 1關鍵曝接管野心

馬查多在馬杜羅倒台後隨即高喊「自由時刻已到」，並呼籲反對派候選人立即就職。然而，川普在海湖莊園觀看斬首直播後，公開向外界宣稱馬查多在國內「得不到支持與尊重」，並稱她並不具備領導資格。

專家分析，川普冷落馬查多的關鍵，在於他驚人地宣布美國將在不確定的過渡期內直接「管理」委內瑞拉。這種由美方主導的強勢接管，顯示川普在第2任期更傾向於建立「委任政權」，而非將權力交給具備高自主性的民主領袖如馬查多。

連寵物都監視 美軍揭密生擒真相

另一方面，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）揭密，此次能精準生擒身處「要塞」的馬杜羅，全靠數月來的極致情資。情報單位不僅掌握馬杜羅的撤退路線，甚至詳細記錄他「每天吃什麼、穿什麼衣服，連養什麼寵物、寵物吃什麼」都瞭如指掌。當美軍戰機癱瘓蒂烏納堡（Fort Tiuna）軍事區後，特種部隊直升機迅速垂降，馬杜羅在完全透明的絕望感下，與妻子弗洛雷斯被迫投降。

川普隨後向《紐約郵報》證實，負責保衛馬杜羅的「許多古巴武裝人員」已在攻勢中喪生，而美軍則達成「零陣亡」紀錄。目前馬羅洛與妻子已被押往紐約，準備面臨毒品與武器走私重罪審判。

