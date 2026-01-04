2.7萬美軍曾入侵這國！1次看懂美軍干預拉美史 生擒馬杜羅非特例

1990年1月4日，巴拿馬前獨裁者諾瑞加遭美軍生擒後押往邁阿密受審，其歷史情節與2026年馬杜羅落網如出一轍。 （路透）

據《法新社》報導，美軍3日發動「絕對決心行動」生擒委內瑞拉領袖馬杜羅（Nicolas Maduro），並將其押往紐約受審。事實上，華府干預拉丁美洲「後院」政局的歷史已超過70年，從冷戰時期的祕密顛覆到大規模武裝入

冷戰初期：顛覆與反共滲透

美軍對拉美的強力介入可追溯至1954年瓜地馬拉。當時瓜國總統古斯曼（Jacobo Arbenz Guzman）推動土地改革，威脅到美國聯合果品公司（United Fruit Corporation）的利益，華府隨即資助傭兵發動政變將其趕下台。CIA於2003年正式承認在此行動中扮演關鍵角色。1961年，1400名由CIA訓練的武裝分子發動「豬玀灣事件」企圖推翻古巴強人卡斯楚（Fidel Castro），雖以失敗告終，卻開啟美古長達半世紀的對抗。

1970年代：支持軍事獨裁與禿鷹行動

在冷戰對峙最劇烈時期，華府將拉美軍事獨裁視為對抗左翼武裝運動的堡壘。美方於1973年協助智利將軍皮諾契特（Augusto Pinochet）發動政變，推翻左翼總統阿葉德（Salvador Allende）。1970年代至1980年代，在美方默許下，阿根廷、智利、巴西等6國軍事獨裁政權發動「禿鷹行動」（Operation Condor），跨境聯合消滅異議分子，僅阿根廷就有至少1萬名失蹤者。

1980年代：祕密援助與直接入侵

雷根（Ronald Reagan）政府時期，美軍干預進入白熱化。為了對抗尼加拉瓜左翼桑定政府，CIA祕密資助2000萬美元予反抗軍，引發造成5萬人死亡的內戰。1983年美軍發動「急怒行動」（Operation Urgent Fury），出動遊騎兵突襲格瑞那達以保護美籍公民。而1989年老布希（George H. W. Bush）發動「正義之師行動」（Operation Just Cause），派遣2.7萬名美軍入侵巴拿馬，迫使曾與美方合作、後因毒品遭通緝的將軍諾瑞加（Manuel Noriega）投降並押回美國服刑，此模式與2026年生擒馬杜羅的戰略邏輯驚人相似。

