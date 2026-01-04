為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普：美軍逮捕馬杜羅後 准許美石油公司進駐委國

    2026/01/04 09:46 中央社
    美國總統川普今天表示，在美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）之後，他將允許美國石油公司進入委內瑞拉，開採豐富的原油資源。（路透）

    美國總統川普今天表示，在美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）之後，他將允許美國石油公司進入委內瑞拉，開採豐富的原油資源。

    法新社報導，川普在記者會上表示：「我們將讓美國非常大的石油公司、也是全球最大的石油公司進入當地，投入數十億美元，修復嚴重破損的基礎建設與石油設施，並開始為這個國家創造收益。」

    根據路透社，美國能源業者雪佛龍（Chevron）是目前唯一仍在委內瑞拉油田營運的美國大型石油公司，其產出的重質原油主要供應美國墨西哥灣沿岸及其他地區的煉油廠。

    至於埃克森美孚公司（ExxonMobil）與康菲石油公司（ConocoPhillips）等公司，則在近20年前前總統查維茲（Hugo Chavez）下令油田國有化後，陸續退出委內瑞拉。美國最大石油貿易組織美國石油協會（API）今天表示，正持續關注局勢發展。

    休士頓萊斯大學（Rice University）貝克研究所（Baker Institute）拉丁美洲能源計畫主任莫納迪（Francisco Monaldi）表示，委國石油若開放，雪佛龍占有先機，能立即獲利。儘管如此，他指出其他美國石油公司仍將密切關注政治穩定性，並觀望營運環境與合約架構將如何發展。

    川普也表示：「對所有委內瑞拉石油的禁運令依然全面生效。」

    在突襲行動前、針對委內瑞拉展開為期數週的軍事施壓行動期間，美軍扣押至少2艘油輪，華府表示這些船隻受到美國的制裁。

    川普也警告委內瑞拉其他政界與軍方人物，並表示：「馬杜羅所遭遇的事情，也可能發生在他們身上。」

    委內瑞拉自2019年起受到美國的石油制裁，目前每日原油產量約100萬桶，多數以大幅折扣在黑市出售。

    川普聲稱，委內瑞拉政府正利用石油收入來資助「毒品恐怖主義、人口販運、謀殺以及綁架」。

