    美軍公開馬杜羅拘捕任務細節！ 涉及逾150架軍機、直升機低空突襲

    2026/01/04 09:08 即時新聞／綜合報導
    美軍參謀首長聯席會議主席凱恩3日公布逮捕馬杜羅夫婦的任務細節。（法新社）

    美軍突襲委內瑞拉，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人，目前已被帶往美國紐約。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）3日在記者會中公布任務細節，強調逮捕馬杜羅夫婦的過程中，涉及逾150架飛機，包括戰機、轟炸機、偵搜機及無人機。

    綜合外媒報導，凱恩指出，此次任務名為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），此次行動動員了超過150架飛機，包括F-35、F/A-18、E/A-18、F-22各式戰機，以及B-1轟炸機、各式無人機與 E-2「鷹眼」預警機，相關飛機分別自陸地與海上共20個不同基地起飛，並有支援機種參與行動。

    凱恩提到，川普在2日晚間10時46分下令執行此次任務，並將總統的訊息「祝你好運，願上帝與你們同在」傳達給全體參與部隊；負責拘捕馬杜羅夫婦的部隊中，包含執法單位人員，直升機在接近委內瑞拉時，以距離水面30公尺低空飛行，而此時委國防空系統已被癱瘓，直升機得以安全抵達馬杜羅的住處。

    凱恩表示，直升機隊於美東時間3日凌晨1點1分抵達馬杜羅的住處，而直升機剛抵達就被射擊，不過直升機的機載火力隨即以壓倒性火力進行反擊。隨後馬杜羅與其妻子由美國司法部人員拘捕，並由美軍部隊協助，拘捕過程沒有任何美國人員受傷。

    凱恩提到，直升機撤離機隊於美東時間3日凌晨3點39分抵達撤離海域上空，馬杜羅夫婦隨即被轉移至兩棲突擊艦「硫磺島號」上。

    凱恩強調，此次突襲任務「經過縝密規劃」，是經過數個月規劃與反覆演練的最終成果，「我們思考、訓練、演練、檢討，然後一再演練，不只是為了把事情做好，而是確保我們『不可能出錯』。我們的工作是整合戰力，確保在命令下達時，能在我們選擇的時間與地點，對世界任何地方的任何敵人施以壓倒性武力」。

    凱恩指出，軍方與美國情報機構密切合作，包括中央情報局（CIA）、國家地理空間情報局（NGA）以及國家安全局（NSA）等，美國情報單位掌握了馬杜羅的「生活模式」，包括其行蹤、居住地、旅行動向、用餐地點以及工作情況，任務早在去年12月初即已準備就緒，等待最有利於突襲效果最大化的時機展開行動。

