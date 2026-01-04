美逮捕馬杜羅改寫石油產業 雪佛龍前景看好

美國總統川普在其「Truth Social」帳號上發布了一張照片，並配文寫下委內瑞拉總統馬杜羅出現在「硫磺島」兩棲攻擊艦上。（路透，本報合成）

美國總統川普在委內瑞拉軍事行動記者會多次提及石油產業。「紐約時報」、「華爾街日報」報導，委國油田國有化多年，國際業者被迫撤離，美國業者雪佛龍是少數留下的大型能源企業，未來機會龐大。

川普（Donald Trump）在記者會中回應記者提問委內瑞拉軍事行動，對美國與中、俄、伊朗關係的影響，川普直覺回答，「談到需要石油的國家，我們在做石油生意，將來會賣給他們」，「移除馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美國將重建委國石油設施，屆時可能賣更多石油」。

佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的委瑞內拉軍事行動記者會中，川普多次提及將治理委國及重建石油產業。他說：「有美國在背後支持，委內瑞拉石油可以賺大錢。」

紐約時報（New York Times）報導，委內瑞拉對外宣稱擁有全球最大，高達3000億桶的原油藏量，但近年來每日僅能產出約百萬桶，不到全球產能的1%，與上世紀90年代高峰期每日約350萬桶差距甚大。委國原油多為重油，處理成本高且汙染嚴重。

能源研究業者「能源面向公司」（Energy Aspects）分析，委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）欠缺資金與專業人才，油田經營不善，鑽油成效不彰，設備殘舊，供電不穩，盜竊嚴重。美國禁止委國原油輸美，中國成了主要出口對象。

大部分國際石油業者在本世紀初被迫離開委內瑞拉。已故前總統查維斯（Hugo Chavez）下令油田國有化，埃克森美孚（Exxon Mobil）於2007年撤出，美國能源業者雪佛龍（Chevron）是少數留下繼續開採煉製原油的大型企業。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，雪佛龍在委內瑞拉掌控高藏量油田，美國逮捕政治強人馬杜羅，這是難得的新機運。如果委國官方宣稱擁有高達3000億桶的原油藏量是真的，雪佛龍的機會龐大。

雪佛龍今天聲明表示，公司目前關注員工的安全及委國資產的完整性。

