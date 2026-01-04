美逮馬杜洛議員憂中國借題發揮 前官員反對類比台海

美軍深入委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛。美眾議院「台灣連線」成員貝肯今天推文表示，這項行動對委國民眾意義重大，但他憂心中國將藉此合理化侵台行為。前白宮官員何瑞恩則呼籲，勿將委內瑞拉事件與台海類比。（法新社）

美軍深入委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛。美眾議院「台灣連線」成員貝肯今天推文表示，這項行動對委國民眾意義重大，但他憂心中國將藉此合理化侵台行為。前白宮官員何瑞恩則呼籲，勿將委內瑞拉事件與台海類比。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天當地凌晨2時左右接連傳出爆炸聲，目擊者看見市內軍事基地冒煙。美國總統川普（Donald Trump）稍後於社群媒體指出，美國對委國發動「大規模攻擊」，逮獲馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。

請繼續往下閱讀...

共和黨聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）隨後於社群媒體X發文表示，馬杜洛及委內瑞拉前任總統，將委國從南美洲最富有國家變成最窮困的國度，並摧毀委國民主制度。美軍這場行動對委國民眾及該區域的未來意義重大。

「我現在最擔心的是，俄羅斯會利用此事為其對烏克蘭的非法和野蠻軍事行動辯護，或者中國會以此為藉口入侵台灣。」他說，自由與法治獲得捍衛，但獨裁者會試圖利用這起事件，正當化自私的目的。

除了貝肯，民主黨參議員威善高（Scott Wiener）及美國國防學者葛羅斯曼（Derek J. Grossman）也將今天的事件與台灣連結。前者透過聲明表示，這場非法政變，等同於向中國發出侵台邀請，且使俄羅斯加劇在烏克蘭的征服行動，並讓以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）擴大摧毀加薩，及併吞約旦河西岸。

民主黨籍眾議員的肯納（Ro Khanna）也推文質疑，「若（中國國家主席）習近平想要俘擄台灣總統賴清德，或是普丁企圖抓捕烏克蘭總統澤倫斯基，我們現在又能說什麼呢？」

前白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任何瑞恩（Ryan Hass）則對此提出不同看法，於X發文建議勿把馬杜洛遭逮事件與台海局勢類比。

何瑞恩現任華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心主任。

他判斷，北京對這起事件不會有情緒化反應，反而會以行動以確保在委內瑞拉及更廣泛地區的利益，同時譴責美國行動，並試圖藉此強調美中對比，塑造自身為奉行國際法的形象，以對照美國的做法。

他預期中國私下會向美國強調，期待能獲得與美國相同的「大國豁免權」，也就是說，北京將要求美方在南海及其他議題上減少以國際法為依據的指責。

何瑞恩表示，他不認為今天委內瑞拉的事件會明顯改變北京對台灣的盤算，因為北京並非因為尊重國際法或國際規範而避免對台使用武力，它採取的是「無暴力的脅迫戰略」。

值得注意的是，美軍對委內瑞拉發動攻擊的前一天，馬杜洛在總統府會見中國特使邱小琪率領的代表團，強調兩國是兄弟情誼。去年年底，中國也發布「拉丁美洲和加勒比政策文件」。

馬杜洛遭逮的消息傳出後，中國外交部強烈譴責美方「悍然對主權國家使用武力並對一國總統動手」，並敦促停止侵犯別國的主權安全。

曾任美國國務院官員的華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員李文（Henrietta Levin）下午向中央社指出，北京新拉丁美洲和加勒比政策文件表明，中國對強化在該地區的影響力和參與度抱有雄心願景。但該政策並未突出或依賴任何特定國家或政權，也沒有提到委內瑞拉。

她透過電子郵件表示，北京譴責美國對委內瑞拉採取軍事行動，因為這樣做可以增強其在「全球南方」的軟實力，包括拉丁美洲部分地區。但最終，北京希望美國深陷西半球事務，從而限制維護台海和平穩定及支持印太盟友的能力及意願。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法