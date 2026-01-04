為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍抓捕委內瑞拉總統　聯合國安理會1/5開會討論

    2026/01/04 05:54 中央社

    在美國攻擊委內瑞拉並抓捕長期執政的專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）之後，聯合國安全理事會預計將於5日開會討論。聯合國秘書長古特瑞斯認為，此舉樹立了「危險的先例」。

    路透社報導，外交人士表示，哥倫比亞在俄羅斯與中國的支持下，要求召開由15個成員國組成的聯合國安理會會議。安理會此前已於去年10月與12月，就美國與委內瑞拉之間不斷升高的緊張局勢舉行過兩次會議。

    美國總統川普（Donald Trump）今天表示，華盛頓將「管理委內瑞拉，直到我們能夠進行一個安全、適當且審慎的過渡」。目前尚不清楚川普計劃如何監管委內瑞拉。

    委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）今天致函聯合國安理會寫道：「這是一場殖民戰爭，旨在摧毀由我國人民自由選擇的共和政體，並強加一個傀儡政府，以便掠奪我們的自然資源，包括全球最大的石油儲量。」

    他表示，美國已違反聯合國憲章的核心原則，其中規定：「各會員國在其國際關係中，應避免以武力威脅或使用武力，侵害任何國家的領土完整或政治獨立。」

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在聲明中表示，美軍對委內瑞拉採取的行動構成了「危險的先例」。

    杜雅里克說：「秘書長持續強調，所有各方都必須充分尊重國際法，包括聯合國憲章。他對國際法未獲得尊重而深感憂慮。」（編譯：嚴思祺）1150104

