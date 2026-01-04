為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美軍抓捕馬杜洛　川普警告哥倫比亞總統「最好小心點」

    2026/01/04 04:54 中央社

    美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕並帶走委國總統馬杜洛及其妻子後，川普在記者會警告哥倫比亞總統「最好小心點」，並暗示古巴也可能面臨美方更強施壓。

    英國廣播公司（BBC）報導，川普（Donald Trump）今天在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會時談到，美國已準備好對委內瑞拉發動第二波攻勢，但可能沒有必要付諸行動。

    法新社報導，川普表示：「根據我們的新國家安全戰略，美國在西半球的主導地位將不再受到質疑。」

    川普還說在能夠進行安全、適當且審慎交接之前，美國將負責治理委內瑞拉。

    當記者問及這麼做如何符合「美國優先」方針，川普回應：「我們希望與友好鄰國為伍、生活在穩定環境中並確保能源充足。那個國家擁有豐富能源，保護這些資源至關重要，因為我們自己也有需求。」

    川普也在記者會警告哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）「最好小心點」（watch his ass），兩人近幾個月屢次針鋒相對。

    川普說道：「他正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國，所以他最好小心點。」

    川普也指出，古巴可能成為美國在拉丁美洲地區更廣泛政策討論的一部分。

    美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隨川普出席記者會時談到：「如果我是住在（古巴首都）哈瓦那（Havana）的政府官員，我至少會感到有點擔憂。」（編譯：洪培英）1150104

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播