    國際

    美空襲委內瑞拉 俄、伊朗、古巴、哥倫比亞齊聲譴責

    2026/01/03 22:15 中央社
    美國總統川普發文證實美方對委國進行打擊。（法新社）

    美國總統川普發文證實美方對委國進行打擊。（法新社）

    南美洲國家委內瑞拉今天傳出遭到美國空襲。包括俄羅斯、伊朗、哥倫比亞和古巴等國同聲譴責美方行動。

    綜合法新社、路透社和美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）及米蘭達（Miranda）、阿拉瓜（Aragua）和拉圭拉（La Guaira）等沿海州今天凌晨傳出多起爆炸，並能聽到飛機低空飛過聲音，一些包含軍事設施的區域出現停電。

    不久後委內瑞拉政府發布聲明，指總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣布國家進入緊急狀態，以應對美國「極為嚴重的軍事侵略」。其後美國總統川普（Donald Trump）發文證實美方對委國進行打擊，還說美國已逮捕馬杜洛夫婦。

    俄羅斯今天譴責美國對委內瑞拉採取的軍事行動，表示沒有站得住腳的理由支持這項行為，並批評美方將「意識形態敵意」凌駕於外交之上。

    伊朗外交部也發布聲明，「強烈譴責美國對委內瑞拉進行軍事攻擊，公然侵犯其國家主權與領土完整性」。

    南美洲國家哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）則稱華府行動是對拉丁美洲「主權的侵犯」，表示這將引發人道危機。他並下令軍隊部署至與委內瑞拉接壤的邊境。

    據中國新華社報導，加勒比海國家古巴的國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）譴責美國襲擊委內瑞拉的「罪行」，呼籲國際社會採取緊急行動。

    這是美國繼1989年出兵巴拿馬推翻軍政領袖諾瑞嘉（Manuel Noriega）後，再次如此直接干預拉丁美洲政權。

