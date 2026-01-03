美國終結馬杜羅統治 委內瑞拉人：害怕又開心

委內瑞拉總統馬杜羅被美軍抓走，大部分委內瑞拉人躲在家中，支持者則帶著他的肖像走上街頭。（法新社）

美軍今（3）日突擊委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），擄走總統馬杜羅（Nicolás Maduro）。政局變天，部分居民受訪時透露，心情「害怕又開心」。

《路透》報導，馬杜羅被擄走後，委內瑞拉大多數居民躲在家中，透過手機獲取最新資訊，另外有些人則去商店採購用品，以防需要長期窩在家中。

在委內瑞拉第二大城馬拉開波（Maracaibo）經營修車廠的查辛（Jairo Chacin）說，「我的姊妹，她在美國，用這則新聞叫醒我。她哭了，我們一起開心的哭了。」

查辛受訪時正在雜貨店外的排隊隊伍中等候，他說：「我出門查看我的店面，我怕被搶劫，但街上空蕩蕩。我打算把油箱加滿，可是加油站也已經關門，所以我把握機會來買食品，因為我們不知道接下來會發生什麼事。老實說，我感到害怕又開心。」

委內瑞拉中部城市華倫西亞（Valencia）市民佩雷斯（Nancy Pérez）受訪時說：「我簡直不敢相信。我先是在社群媒體上看到，然後電視上也看到。我現在想知道接下來會發生甚麼事。」

目擊者說，美軍的攻擊行動約於凌晨2點（台灣時間3日下午2點）開始，過程中，卡拉卡斯傳出爆炸聲、冒出黑煙以及飛機，時長約90分鐘。

居住在卡拉卡斯東部的馬爾克（Carmen Marque）指出，她當時聽到屋頂上傳來飛機引擎聲，「天空中劃過如同照明彈般的光芒，隨後便傳來爆炸聲。我們很擔心接下來會發生什麼事。我們除了從國營電視台得知的消息外，對政府的情況一無所知。」

