為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國終結馬杜羅統治 委內瑞拉人：害怕又開心

    2026/01/03 22:32 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉總統馬杜羅被美軍抓走，大部分委內瑞拉人躲在家中，支持者則帶著他的肖像走上街頭。（法新社）

    委內瑞拉總統馬杜羅被美軍抓走，大部分委內瑞拉人躲在家中，支持者則帶著他的肖像走上街頭。（法新社）

    美軍今（3）日突擊委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），擄走總統馬杜羅（Nicolás Maduro）。政局變天，部分居民受訪時透露，心情「害怕又開心」。

    《路透》報導，馬杜羅被擄走後，委內瑞拉大多數居民躲在家中，透過手機獲取最新資訊，另外有些人則去商店採購用品，以防需要長期窩在家中。

    在委內瑞拉第二大城馬拉開波（Maracaibo）經營修車廠的查辛（Jairo Chacin）說，「我的姊妹，她在美國，用這則新聞叫醒我。她哭了，我們一起開心的哭了。」

    查辛受訪時正在雜貨店外的排隊隊伍中等候，他說：「我出門查看我的店面，我怕被搶劫，但街上空蕩蕩。我打算把油箱加滿，可是加油站也已經關門，所以我把握機會來買食品，因為我們不知道接下來會發生什麼事。老實說，我感到害怕又開心。」

    委內瑞拉中部城市華倫西亞（Valencia）市民佩雷斯（Nancy Pérez）受訪時說：「我簡直不敢相信。我先是在社群媒體上看到，然後電視上也看到。我現在想知道接下來會發生甚麼事。」

    目擊者說，美軍的攻擊行動約於凌晨2點（台灣時間3日下午2點）開始，過程中，卡拉卡斯傳出爆炸聲、冒出黑煙以及飛機，時長約90分鐘。

    居住在卡拉卡斯東部的馬爾克（Carmen Marque）指出，她當時聽到屋頂上傳來飛機引擎聲，「天空中劃過如同照明彈般的光芒，隨後便傳來爆炸聲。我們很擔心接下來會發生什麼事。我們除了從國營電視台得知的消息外，對政府的情況一無所知。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播