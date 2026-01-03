空襲運毒船到「擒王」逮捕馬杜羅 美施壓委內瑞拉大事記

美軍空襲委內瑞拉，川普宣布已逮捕委內瑞拉總統馬杜羅。（法新社）

美國總統川普宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦並將兩人押送離境。川普去年9月以來對所謂運毒船動武、加大施壓委內瑞拉力道，抓捕馬杜羅後也將為國際地緣政治投入新變數。

以下彙整美聯社、紐約時報等外媒對去年秋天起美、委緊張升溫的相關事件時序。

●2025年2月20日，川普政府正式將包括委內瑞拉「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）幫等8個拉美犯罪組織列為外國恐怖組織。

●8月19日，美軍向委內瑞拉附近海域部署3艘飛彈驅逐艦，並在幾週之內將投射到加勒比海的軍力，擴大到包括3艘兩棲攻擊艦在內數十艘艦艇，共可搭載超過6000兵力；9月時又在波多黎各部署F-35匿蹤戰鬥機和搭載巡弋飛彈的潛艦。

●9月2日，美軍首度對從委內瑞拉出發的所謂運毒船空襲，擊斃全部11人。之後一直到12月31日，美軍共計發動逾20次這類空襲、擊斃至少115人。

●10月2日，美聯社取得一份政府內部備忘錄顯示，川普將毒品販運集團定調為「非法戰鬥人員」，並表示美國如今與這些集團處於「武裝衝突」狀態。

●10月15日，川普證實已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內秘密行動，並說他正考慮對委國進行地面攻勢。

●11月16日，美軍航艦福特號（USS Gerald R. Ford）抵達，讓加勒比海地區的美軍規模達到約1.2萬人；美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稱美軍將執行「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）。

川普當天表示，美國「可能與馬杜羅進行一些討論」，委內瑞拉也希望對話，但川普沒提供細節。

●11月30日，川普證實他已與馬杜羅通過話，但未透露兩人討論的細節。之後有4名知情人士透露，馬杜羅與川普通話時，所提要求全被打回票。

●12月4日，白宮公布川普2.0版「國家安全戰略」（NSS）。從呈現的內容看，川普今後打算把軍事力量更多擺在西半球，以對抗移民、毒品等。

報告敘明「美國必須在西半球保持主導地位，這是我們安全與繁榮的必要條件」，並將相關規劃形容為「門羅主義川普版附篇」的一環。

●12月8日，川普接受POLITICO專訪時，不願排除美軍入侵委內瑞拉的可能，除說馬杜羅「來日無多」，還說必要時也願意對像墨西哥、哥倫比亞等販毒活躍的國家動武。

●12月10日，美國在委內瑞拉沿海扣押一艘大型油輪；川普並於12月16日宣布，他已下令封鎖所有進出委內瑞拉的「受制裁油輪」。

●12月29日，川普表示美國摧毀委內瑞拉境內一處大型設施。這是已知美國針對委內瑞拉反毒行動的首起陸上攻擊。

●12月31日，美國對4家委內瑞拉境內營運石油產業的公司實施制裁，並將另外4艘油輪列為凍結財產。

●2026年1月3日，委內瑞拉首都卡拉卡斯當地凌晨2時接連傳出爆炸聲，目擊者看見市內軍事基地冒煙；川普隨後於社群媒體貼文，宣布馬杜羅夫婦已被捕並押解出境的震撼消息。

"The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… pic.twitter.com/sFa5OC4ZrZ — The White House （@WhiteHouse） January 3, 2026

